Tous les mois de septembre, je donnais à mes élèves une liste de lecture comprenant des romans québécois et français. Maria Chapdelaine y figurait, évidemment. Je leur disais que c’était un des plus beaux romans de notre littérature, n’en déplaise à monsieur Cassivi ! De plus, on analysait en classe un extrait du roman, celui où Maria, après avoir échangé ses vœux avec François Paradis, pense à sa vie d’avant, grise, uniforme, et à sa vie nouvelle, enivrante, colorée par l’amour. J’expliquais aussi que les noms des deux amoureux de Maria, François Paradis et Eutrope Gagnon, n’ont pas été choisis au hasard, le premier tout en douceur qui lui fera vivre le paradis, et le deuxième, ardu à prononcer, rude, semblable à la vie qui l’attend, où elle devra « gagner » sa vie. Tout film sur ce roman devra montrer que tout se passe en silence, les joies comme les peines. Pas de cris, pas de scènes, pas de révolte. Maria dit ses mille Ave en silence, à l’insu de tout le monde, et pleure aussi la mort de François en silence. C’était l’époque et on doit la rendre le plus fidèlement possible.