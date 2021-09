Littérature

Naomi Klein, les jeunes et l’avenir de la planète

Avis aux écoanxieux dans la salle : oui, l’heure est grave, mais non, ce n’est pas irréversible. Tout le contraire. Sur un ton clair, pédagogique et volontairement optimiste, la journaliste et militante canadienne Naomi Klein publie ces jours-ci un ouvrage engageant, destiné aux adolescents.