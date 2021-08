Exposition faite de poèmes d’enfants innus, hommage au regretté Serge Bouchard, quatre spectacles consacrés à des voix de femmes, le Festival international de la littérature a dévoilé mardi sa programmation complète. En tout, 50 manifestations littéraires de toutes sortes seront proposées en salle, à l’extérieur et en ligne entre les 24 septembre et 3 octobre.

Alexandre Vigneault La Presse

L’exposition axée sur les poèmes d’enfants innus a été réalisée à partir de textes tirés d’une anthologie publiée récemment chez Mémoire d’encrier sous la direction de Joséphine Bacon et Laure Morali. Elle aura trois points d’ancrages dans le Quartier des spectacles : le Jardin d’art de la Grande Bibliothèque, la Maison Théâtre et le parvis du Musée d’art contemporain de Montréal.

En plus d’un spectacle consacré à Baudelaire déjà dévoilé, un autre « immortel », selon l’expression utilisée par le FIL, se fera entendre par les voix de Joséphine Bacon, Pascale Montpetit, Jean-Philippe Pleau et plusieurs autres : Serge Bouchard. L’hommage à l’anthropologue, écrivain et homme de radio s’intitule ICI Serge Bouchard. Il aura lieu aux Quat’sous et sera animé par Olivier Kemeid.

En plus des créations de Brigitte Haentjens (sur un recueil du poète austro-hongrois Georg Trakl) et de Dany Boudreault (autour de la correspondance de Camus et Maria Casarès), retenons une mise en lecture de textes de l’écrivaine et journaliste Svetlana Alexievitch par Catherine De Léan. La fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement plonge dans l’Union Soviétique de la Perestroïka, politique réformiste visant à sauver le communisme à la russe, mais qui a finalement contribué à son effondrement. La poètesse et slammeuse Amélie Prévost, gagnante de la Coupe du monde de slam en 2016, reprendra quant à elle des textes qu’elle a lus l’émission Plus on est de fous, plus on lit dans Kamikaze du vendredi.