Après le 12 août célébrant la littérature québécoise, le 21 août sera consacré à l’achat d’un livre haïtien dans les librairies du Québec.

Valérie Simard La Presse

Ce mouvement accompagnera la 13e édition de la Journée du livre haïtien, une fête littéraire organisée annuellement par le Centre N A Rive. Dans ses locaux montréalais, où l’organisme accueillera le public en petits groupes, il sera possible d’y découvrir les œuvres de plusieurs auteurs et autrices originaires d’Haïti et de visionner une entrevue réalisée par la journaliste Manon Dumais avec Rodney Saint-Éloi et Frantz Voltaire. Dany Laferrière prendra la parole à 14 h. À 15 h, des écrivains tels que Jan J. Dominique, Lenous Suprice et Frantz Benjamin (aussi député à l’Assemblée nationale) feront une lecture en solidarité avec le sud d’Haïti, durement frappé par un séisme la semaine dernière. Plusieurs suggestions de lectures haïtiennes sont partagées sur la page Facebook de l’évènement.

De 11 h à 17 h, au 6971, rue Saint-Denis