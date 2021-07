Fidèle à la tradition qu’il a amorcée lorsqu’il était président à la Maison-Blanche, Barack Obama a dévoilé samedi ses listes de recommandations musicales et littéraires de l’été, sur sa page Instagram.

Coralie Laplante La Presse

« Que vous campiez sur la plage ou que vous vous pelotonniez dans le canapé par temps pluvieux, il n’y a rien comme s’asseoir avec un bon livre en été », a écrit en anglais Barack Obama sous sa publication.

Barack Obama propose onze livres dont At Night All Blood Is Black, de David Diop, Things We Lost to the Water, d’Eric Nguyen et Intimacies de Katie Kitamura. « J’espère que vous les apprécierez autant que moi », a affirmé l’ex-président dans la même publication.

Ensuite, c’est une liste de 38 chansons que Barack Obama a dévoilée, constituée de titres qu’il écoute actuellement.

Les titres vont de Allure de Jay-Z, à Tumbling Dice des Rolling Stones, ou à Didn’t Cha Know d’Erykah Badu. « Il s’agit d’un mélange d’anciens et de nouveaux, de noms connus et d’artistes émergents », a évoqué M. Obama en décrivant sa sélection musicale.

Les listes de Barack Obama sont disponibles sur sa page Instagram.