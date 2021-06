Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues... La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Nathalie Collard La Presse

Claudia à la page sur Savoir média

L’animatrice, chroniqueuse et écrivaine Claudia Larochelle sera à la barre d’une émission littéraire estivale sur Savoir média. Ça débute le 12 juillet à raison de 16 brefs épisodes de 15 minutes chacun durant lesquels l’animatrice présentera un livre et un auteur ou une autrice d’ici. L’émission sera diffusée du lundi au jeudi à 20 h, en rediffusion du mardi au vendredi à 13 h. On pourra également l’écouter sous forme de balado ou rattraper les capsules en ligne. Grâce à une collaboration avec le Salon du livre de Montréal, on pourra également rattraper des tables rondes qui ont été enregistrées lors de l’évènement qui a eu lieu en novembre dernier, de façon virtuelle.

Emmanuel Carrère à Cannes

PHOTO JOEL SAGET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Emmanuel Carrère

Emmanuel Carrère n’est pas qu’un formidable écrivain, c’est aussi un cinéaste. Et son plus récent film – une adaptation du livre de la journaliste Florence Aubenas Le quai de Ouistreham – ouvrira la sélection parallèle du Festival de Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs. En vedette, entre autres, dans cette fiction : Juliette Binoche, Hélène Lambert et Léa Carne. Dans Le quai de Ouistreham, paru en 2010 aux éditions de l’Olivier, Florence Aubenas enquêtait sur le travail précaire et la vie difficile des femmes qui vivent de petit boulot en petit boulot. La journaliste était allée s’installer à Caen, dans le nord de la France, où elle avait travaillé entre autres comme femme de ménage. Elle y est restée six mois. Le livre a remporté de nombreuses récompenses, dont le prix Joseph-Kessel. À noter que le film ne prendra l’affiche qu’en janvier 2022 en France.

Les 50 ans de carrière d’Yves Beauchemin

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Juliette Pomerleau d’Yves Beauchemin

Le 15 juin prochain, l’écrivain Yves Beauchemin, auteur du roman Le matou, aura 80 ans. Il soulignera également ses 50 ans de carrière. Pour l’occasion, on réédite deux de ses romans – des classiques – dans un format poche vraiment très beau chez Québec Amérique. On trouvera désormais Juliette Pomerleau (entre autres Prix du grand public du Salon du livre de Montréal en 1989 et finaliste au Goncourt la même année) ainsi que Le marchand de café (Prix du grand public du Salon du livre de Montréal en 2000) en format poche, parfait pour aller lire au parc ou à la plage.

Le LQ de l’été

PHOTO SANDRA LACHANCE, IMAGE FOURNIE PAR LQ Blaise Ndala en couverture de LQ

Le grand dossier du numéro estival de LQ est consacré à l’écrivain d’origine congolaise Blaise Ndala, qui a fait paraître récemment Dans le ventre du Congo aux éditions Mémoire d’encrier. Dans ce dossier, on retrouve entre autres un autoportrait de l’écrivain qui répond aussi au questionnaire LQ. L’auteur et éditeur Rodney Saint-Éloi lui a écrit une lettre alors que l’auteur de Ténèbre, Paul Kawczak, brosse son portrait. Fiston Loombe Iwoku signe pour sa part un texte sur la littérature congolaise contemporaine. Le numéro sera en librairie et en kiosque le 15 juin prochain.

Les Midis Je lis québécois

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Michel Jean

Les activités autour de la campagne Je lis québécois se poursuivent avec une série de causeries qui auront lieu à l’heure du dîner sur la page Facebook de l’évènement.

Mardi 15 juin : La comédienne Christine Beaulieu s’entretiendra avec Dany Boudreault et Sarah Berthiaume.

Jeudi 17 juin : Michel Jean causera avec Vania Jaminez et Claire Legendre.

Mardi 22 juin : Michel Jean parlera littérature avec Patrick Senécal et Nadine Bismuth.