Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… Notre journaliste vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Nathalie Collard

La Presse

Nouveauté : un nouveau livre d’Oprah à la fin du mois

La célèbre animatrice, actrice et productrice Oprah Winfrey lancera un nouveau livre le 27 avril prochain. Intitulé What Happened to You – Conversations on Trauma, Resilience and Healing, il abordera la délicate question des traumatismes et de leurs effets sur notre cerveau et nos comportements. Oprah Winfrey, qui racontera les expériences qui l’ont marquée lorsqu’elle était jeune, a écrit ce livre en collaboration avec le psychiatre Bruce D. Perry, qui est également chercheur à la Child Trauma Academy. Le duo fera une « tournée virtuelle » de cinq jours pour accompagner la sortie du livre.

Festival : Metropolis Bleu, éditions 2021

IMAGE FOURNIE PAR LE FESTIVAL Le Festival littéraire revient en formule hybride du 24 avril au 2 mai sur un thème très à propos, « Les défis de notre temps ».

Le Festival littéraire revient en formule hybride du 24 avril au 2 mai sur un thème très à propos, « Les défis de notre temps ». Au programme : de grands entretiens avec des penseurs et écrivains de réputation internationale comme l’auteur Carl Honoré, qui viendra nous parler de son sujet de prédilection, la lenteur. Au nombre des conférenciers invités, on retrouve également le musicien brésilien Caetano Veloso et le romancier israélien David Grossman, qui abordera les questions de racisme et d’intégrisme. Sept prix littéraires seront remis durant le Festival. Parmi les écrivains honorés : Nathacha Appanah remporte le prix Des mots pour changer et l’économiste français Thomas Piketty recevra le prix Sciences et littérature. Les auteurs québécois André Roy et Nicholas Dawson recevront respectivement les prix Violet et Diversité Metropolis bleu/Conseil des arts de Montréal. Bref, malgré toutes les contraintes imposées par la pandémie, le comité organisateur ne s’est pas laissé abattre et a concocté une programmation très riche. Il y aura également des panels, des débats et même un spectacle littéraire et musical inspiré de l’œuvre du grand poète libanais Khalil Gibran.

Sondage : soutien au monde littéraire

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES, LA PRESSE Un client à la librairie de Verdun

Sans surprise, les Québécois estiment que la littérature a contribué à leur divertissement et à leur bien-être en temps de pandémie. C’est un des résultats du sondage Léger commandé par l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) dans le cadre de sa campagne pour faire reconnaître le statut d’artiste de l’écrivain. Toujours selon ce sondage, mené auprès de 1004 personnes entre les 5 et 7 mars dernier, la très grande majorité des répondants (90 %) estimait que les écrivains et les écrivaines devraient bénéficier d’une protection légale. Les trois quarts des répondants jugeaient aussi qu’ils devraient avoir droit à la négociation collective au même titre que d’autres travailleurs. La consultation publique sur la révision du statut de l’artiste, menée par la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a pris fin il y a 10 semaines.

Essai : des journalistes prennent la parole

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Prendre parole – Lettres de la (plus si jeune) relève journalistique

Que pense la nouvelle génération de journalistes de son métier ? Qu’apporte-t-elle de différent ? Comment voit-elle l’avenir de la profession ? Réunis dans un collectif dirigé par Marie-Ève Martel et Gabrielle Brassard-Lecours, une belle brochette de reporters – dont l’actuel président de la FPJQ Michaël Nguyen, Bouchra Ouatik, Émélie Rivard-Boudreau et Naël Shiab – s’expriment sur la question. Ils estiment qu’ils ne sont plus si jeunes que ça et aimeraient avoir voix au chapitre. Prendre parole – Lettres de la (plus si jeune) relève journalistique, publié aux éditions Somme toute, sera lancé le 21 avril prochain et on peut assister à ce lancement-discussion virtuel sur la page Facebook de la maison d’édition, dès 18 h.

