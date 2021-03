Marie Demers avait d’ores et déjà annoncé, avec la publication de Leslie et Coco en 2019, son projet de faire une trilogie autour de l’univers de ses deux personnages.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Voici donc Leslie. On y retrouve avec bonheur la plume vive et aiguisée de Demers, et le personnage de Leslie, principale voix narrative du roman et alter ego fictionnel de l’autrice.

Les rôles sont inversés par rapport au premier tome, alors que la menue jeune femme à la chevelure rousse est de retour dans sa Gaspésie natale et que Coco est partie étudier au cégep, à Québec.

Séparées de nouveau, les deux femmes, liées par une amitié qui semble indéfectible, mais qui sera mise à l’épreuve, poursuivent leurs échanges épistolaires, alors que Leslie tente de se reconstruire, après un épisode douloureux où elle a failli laisser sa peau. Fragile, sauvage, traumatisée, aux prises avec de graves troubles alimentaires, elle trouve un peu de réconfort auprès de Robert, le père de Coco, chez qui elle vit temporairement, et d’Alice, la blonde de Coco.

Pendant que Coco semble s’épanouir dans sa nouvelle vie, Leslie fera un long apprentissage d’ouverture au monde, et tentera, par la bande, de s’aimer, un peu, juste assez pour avoir envie de se sauver.

Tout en déployant habilement une intrigue qui trouvera sans doute son aboutissement dans Coco, Demers aborde avec authenticité les dilemmes et questionnements auxquels sont confrontés les jeunes (et moins jeunes) adultes, et sait traiter de sujets sombres sans être déprimante, maniant habilement l’autodérision et l’humour, avec une écriture qui a la qualité de sonner vrai, mais qui sait aussi se faire poétique.

