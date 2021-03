On entre dans Les marées se briseront sous tes pieds, toute première publication d’Emmy Lapointe, sur la pointe des pieds, comme si on observait à travers un rideau ajouré l’existence d’une autre, à la fois voyeur et confident privilégié.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Dans cette courte plaquette où se succèdent de brèves nouvelles, on nage dans les eaux de l’autofiction, alors que la jeune femme, étudiante en littérature, y raconte des fragments de son quotidien : sa visite à l’hôpital pour voir sa grand-mère, une conversation attrapée dans un café entre deux amies, un accident de vélo, un party sur le campus de l’Université de Rimouski, une première date…

L’écriture d’Emmy Lapointe est tout en retenue, sans fioriture, tout en sachant se faire imagée, ponctuée d’ellipses narratives ; elle entre dans le vif du sujet, sans détour ni mise en contexte superflus, donnant aux nouvelles la forme d’instantanés de vie, captés dans le moment présent. Elle y évoque sa vie, ses études, ses amis, ses amours, mais conserve sa part de mystère, préférant adopter la position d’observatrice. « J’ai tourné la tête pour changer de voie. J’ai vu un rétroviseur. Les objets sont plus près qu’ils ne le paraissent. Mon vélo était quelques mètres derrière moi. Mes mains étaient rouges, la neige aussi », écrit-elle dans la nouvelle intitulée Radio.

La jeune femme, qui sent déjà sa jeunesse lui filer entre les doigts – l’image peut faire sourire, mais on la comprend parfaitement lorsqu’on se remémore ce que c’est que d’avoir 20 ans –, pose sur la vie et les gens son regard légèrement décalé et anxieux, en retrait, observant les dynamiques entre les êtres, les choses en apparence banales mais qui construisent cette vie qu’on habite, parfois étrangement irréelle ou, au contraire, ennuyante dans sa concrétude. Un flux qu’on ne peut mettre sur pause et dont il ne reste qu’à capter le mouvement, comme l’image joliment le titre du recueil. Une plume prometteuse.

IMAGE FOURNIE PAR LEMÉAC Les marées se briseront sous tes pieds, d’Emmy Lapointe

Les marées se briseront sous tes pieds

Emmy Lapointe

Leméac

136 pages

★★★½