Le Salon international du livre de Québec (SILQ) annonce être le premier salon du livre à présenter un volet en présentiel au Québec depuis les 12 derniers mois.

Émilie Côté

La Presse

Entendre Marie Laberge, Michel Jean, Joséphine Bacon et Kim Thuy parler de littérature en chair et en os ? Difficile d’y croire, mais ce sera possible bientôt au Centre des congrès de Québec dans le cadre du SILQ.

Du 7 au 11 avril, le public pourra assister à une vingtaine de rencontres avec des auteurs et autrices. Des rencontres qui auront la forme d’un show littéraire baptisé Auteur.e Studio.

> Consultez toute la programmation

Les écrivains et écrivaines du Québec seront sur place en chair et en os, alors que les vedettes internationales seront filmées de leur maison avec une qualité télévisuelle. Le Salon du livre de Québec déploiera des techniciens chez Ken Follet à Londres, chez Marc Levy à New York et chez Eric-Emmanuel Schmitt à Bruxelles. Il en sera de même pour Margaret Atwood à Toronto et Zachary Richard en Louisiane.

Le 7 avril, c’est Denise Bombardier qui animera en matinée la rencontre avec l’auteur à succès Ken Follett. Plus tard, Marie Laberge discutera avec Margaret Atwood. Rodney Saint-Éloi et Nathalie Leclerc échangeront pour leur part en direct de Québec avec Gisèle Gallichan.

Aussi au programme, une discussion entre Dominique Fortier et Dominique Lemieux, ainsi qu’une autre animée par Claudia Larochelle avec Mouffe et Carmel Dumas.

Chaque rencontre aura un nombre limité de 198 spectateurs qui devront respecter des mesures sanitaires strictes. Il sera aussi possible d’y prendre part de façon virtuelle.

Parmi les autres auteurs et autrices en vitrine dans le cadre du Auteur.e Studio, citons les noms de David Goudreault, Marie Laberge, Chrystine Brouillet, Jean Soulard, Patrick Senécal, Alex A, Kim Thuy, Michel Jean, Naomi Fontaine et Joséphine Bacon.

Les billets sont en vente ici.