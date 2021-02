Andrée-Anne Brunet est entre autres connue comme animatrice radio sur les ondes d’Énergie. Grande voyageuse et enseignante de yoga à ses heures, elle se consacre également à l’écriture.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Avec Embrasser le chaos, elle propose un deuxième roman sous forme de récit initiatique qui s’adresse surtout aux jeunes adultes. On y rencontre Malorie, une jeune femme renfermée et timide qui n’affirme pas trop sa personnalité, alors qu’elle vient de perdre son grand frère, Arnaud, dans un bête accident de voiture.

Le roman, assez convenu, réussit cependant à émouvoir avec son sujet et l’écriture sensible de son autrice, et raconte comment la jeune femme, à travers ce deuil difficile, ira aussi à la rencontre d’elle-même, alors qu’elle a passé une grande partie de sa vie à se faire invisible et à soutenir sa mère, leur père les ayant abandonnés alors qu’elle était encore enfant. Pour apprendre à composer avec cette perte immense, elle suivra les traces de son frère qui, contrairement à elle, avait soif d’aventure et de liberté. Armée du carnet de voyage d’Arnaud, qui raconte une escapade qu’il avait faite en Islande, elle décide donc de partir sur ses traces en roadtrip sur cette île balayée par les vents nordiques, pour tenter de le retrouver, un peu, et de découvrir qui il était vraiment. Elle y rencontrera des difficultés, sera confrontée à elle-même et devra affronter quelques défis qui l’aideront, peu à peu, à sortir de sa coquille et à « embrasser le chaos », comme l’image le titre.

Le roman, sans prétention, n’évite pas certains clichés, mais il demeure agréable à lire et sait faire voyager jusque sous la splendeur des aurores boréales.

★★½

Embrasser les chaos

Andrée-Anne Brunet

Libre Expression

208 pages