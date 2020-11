Charles-Étienne Ferland

Quand la planche à neige donne le goût de lire

François Bérubé a vendu plus de 60 000 exemplaires de ses séries Planète soccer et Planète hockey — c’est un succès fracassant. Publiés chez Hurtubise, ces romans pour jeunes de 10 ans et plus plaisent notamment aux garçons, parfois plus difficiles à convaincre du bonheur de lire. Enseignant au primaire à Rimouski, François Bérubé vient de lancer le premier tome d’une nouvelle série, Planète snowboard. Entrevue en quatre points.