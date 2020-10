Tête-à-tête

Lilian Thuram : blanc de mémoire

Lilian Thuram fut champion du monde (1998) et d’Europe (2000) avec l’Équipe de France de football. En club à Parme et à Turin, il a connu les cris de singe et les bananes lancées par les partisans aux joueurs noirs. Depuis 2008, ce Guadeloupéen d’origine milite grâce à sa fondation contre le racisme et la discrimination. Il publie ce jeudi aux éditions Mémoire d’encrier La pensée blanche, sur l’histoire des mécanismes de domination, le privilège blanc et le racisme systémique. « On ne naît pas blanc, on le devient », dit-il. Entretien avec un champion de l’humanisme.