Parenthèse suisse : court récit d’une jeune exilée ★★½

Parenthèse suisse, court récit d’une centaine de pages, est présenté comme à mi-chemin entre la fiction et l’autofiction. On découvre, en 12 chapitres, l’univers et les réflexions d’une jeune Québécoise exilée à Fribourg, en Suisse.