Entretien avec Marc Levy

Marc Levy, qui vient de faire paraître le thriller C’est arrivé la nuit aux éditions Robert Laffont, s’entretiendra avec la journaliste et animatrice Claudia Larochelle en direct sur la page Facebook des librairies Renaud-Bray. Quand ? Le 22 octobre prochain à 19 h 30.

Consultez la page de l’évènement

Le Salon avant le Salon

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU SITE AVENUES.CA Les six invités du Salon avant le salon, du site Avenues

Le site Avenues a dévoilé la liste des invités du Salon avant le Salon, évènement littéraire qui en est à sa sixième édition cette année, et qui aura lieu — est-ce encore nécessaire de le préciser ? — de manière virtuelle, sous la forme d’un Facebook Live. La journaliste et animatrice Claudia Larochelle animera deux tables rondes en direct de la librairie Monet, sans public, bien entendu. Les six invités font tous partie des auteurs de la rentrée littéraire de l’automne : Josée Blanchette, Fanny Britt, Patrice Godin, James Hyndman, Tristan Malavoy et Kim Thúy. On fera également tirer des exemplaires de leur livre durant la soirée. C’est le 27 octobre à 19 h sur la page Facebook d’Avenues.

Consultez la page de l’évènement

Semaine des bibliothèques

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Bibliothèque Étienne-Parent, à Beauport

La lecture est un refuge essentiel durant la pandémie, et les bibliothèques publiques sont au premier rang pour le constater. Afin de souligner la 22e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec (qui a lieu cette année du 17 au 22 octobre), l’Association qui les représente a dévoilé quelques statistiques en lien avec la plateforme pretnumerique.qc.ca. Des chiffres qui en disent long sur la popularité de la littérature en temps de confinement. En vrac : 117 % d’augmentation totale des prêts numériques, 557 % d’augmentation du prêt de livres audionumériques, 482 % d’augmentation du prêt de livres numériques jeunesse et 175 % d’augmentation des nouveaux utilisateurs de la plateforme. Cette semaine, qui a pour thème « Ma biblio : toujours à mes côtés », veut braquer le projecteur sur le travail colossal de ceux et de celles qui travaillent dans les bibliothèques de la province, et qui ont travaillé d’arrache-pied pour négocier le virage numérique à vitesse grand V. On leur en sait gré.

Consultez le site de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec

Dernier épisode d’Écrire sa vie ! avec Janette Bertrand

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Janette Bertrand, en 2016

On se souvient de l’appel à tous qu’avait lancé Janette Bertrand, invitant les gens à raconter leur vie par écrit. Cet appel — une idée de Mme Bertrand, chapeautée par l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal — a été entendu. Des milliers de personnes ont relevé le défi. La nonagénaire la plus célèbre du Québec raconte cette belle aventure et parle de tous les textes reçus dans le dernier épisode d’Écrire sa vie !. Cette série, qui a accompagné les apprentis écrivains tout au long de la rédaction de leur texte autobiographique, est animée par Michèle Sirois et diffusée sur MAtv. Première diffusion le lundi 19 octobre à 18 h, en reprise mardi (10 h 30 et 15 h 30), jeudi à 9 h, vendredi à 13 h 30 et samedi à 13 h.

La trajectoire de Marie-Ève Thuot se poursuit

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DU SOUS-SOL La trajectoire des confettis, de Marie-Ève Thuot

La trajectoire des confettis figure sur la deuxième sélection du prix de Flore. Marie-Ève Thuot est la seule femme sur cinq finalistes avec ce premier roman publié en France aux Éditions du sous-sol. La remise du prix aura lieu le 5 novembre prochain, le lendemain de la remise du prix Goncourt.

Nancy Huston publie ses chroniques de pandémie

IMAGE FOURNIE PAR LEMÉAC Je suis ce que nous sommes, de Nancy Huston

Dans Je suis ce que nous sommes, recueil de 18 textes publiés un peu partout dans la presse française et québécoise, l’écrivaine Nancy Huston documente le premier confinement. C’était le printemps dernier, et nous étions tous un peu hébétés de devoir rentrer chez nous. Nancy Huston, elle, n’a pas pu revenir à Paris et a donc passé cette retraite forcée en Suisse. Ses textes sont personnels et universels, mêlent vie privée et commentaires plus acerbes sur l’actualité, le rôle des politiques, leurs décisions, etc. Elle parle aussi, bien sûr, d’écriture. Elle ne se doutait peut-être pas qu’on lirait ses textes lors d’un second confinement.

Je suis ce que nous sommes — Petites chroniques du printemps 2020, Leméac, 112 pages

Dans le livre d’Olivier Niquet

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Olivier Niquet publie le deuxième tome de Dans mon livre à moi.

Les fans d’Olivier Niquet (coanimateur de La soirée est encore jeune et de l’émission balado Le sportnographe, chroniqueur à La semaine des 4 Julie) connaissent son amour pour la radio, en particulier les émissions de sport. C’est un terrain fertile pour ce collectionneur de citations hilarantes qui nous en propose 400 nouvelles dans ce deuxième tome de Dans mon livre à moi, bouquin sans prétention qui veut faire rire sans être méchant.

Dans mon livre à moi, tome 2, Olivier Niquet, Éditions Duchesne et du rêve. En librairie lundi