Pas de demi-vie pour Magali Laurent

Magali Laurent a vendu près de 13 500 exemplaires de sa trilogie B.O.A., en Europe et au Canada. Elle vient de lancer Demi-vie : Révolte, le deuxième tome d’une nouvelle dystopie où les personnages dorment un mois sur deux, pour produire de l’énergie et économiser les ressources de la Terre. Entrevue en six points.