(Paris) Lola Lafon a remporté mercredi avec son roman Chavirer le prix Landerneau des lecteurs, décerné par un jury de 230 lecteurs.

Agence France-Presse

Dans cette fiction, l’autrice de La petite communiste qui ne souriait jamais imagine une « fondation » servant de façade à une vaste entreprise d’exploitation sexuelle de mineures, dans les années 1980-90. L’héroïne, Cléo, en devient malgré elle un rouage.

« Pour moi un auteur ne doit pas aller tout le temps dans le sens de la société. J’avais peut-être cette inquiétude de voir se profiler des histoires de pureté de victimes, qui excluraient des histoires complexes », expliquait-elle à l’AFP début octobre.

« L’histoire de Cléo, c’est l’histoire des répercussions du silence. Affectives, amoureuses… Et la question de savoir s’il est possible de se pardonner », ajoutait-elle. « Je n’écris pas un roman tous les ans. J’espère que j’ai fait mon boulot sérieusement. Avec les personnages, il me faut du temps, pour les appréhender, parce que cela veut dire aussi les épaissir, voir leurs failles. J’espère que les critiques ont vu ce travail ».

Ce jury est traditionnellement présidé par Michel-Édouard Leclerc et un écrivain, en l’occurrence Karine Tuil pour cette cinquième édition.

Le Prix Landerneau des lecteurs des Espaces culturels E. Leclerc est doté de 10 000 euros (15 500 $), et offre une campagne de publicité dans la presse et dans les magasins de l’enseigne.

Son nom reprend l’expression « dans le Landerneau », nom d’un village du Finistère mentionné dans une pièce de théâtre de 1796 où un personnage clame : « Cela fera du bruit dans Landerneau ».

En 2019, le prix avait été attribué à Sylvain Prudhomme et son roman Par les routes, également récompensé ensuite du prix Femina.