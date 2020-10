La professeure d’art dramatique Stéphanie Fernet a mené des recherches pendant plus d’une décennie pour réaliser Jacques Crête – Une histoire de théâtre, ouvrage riche et documenté, publié à compte d’auteur.

Luc Boulanger

La Presse

Elle relate le parcours des 50 ans de créations de ce metteur en scène de l’avant-garde au Québec, émule de Gauvreau et d’Artaud, fondateur de L’Eskabel, en suivant chronologiquement son parcours : du théâtre en marge des années 70 et 80 à Montréal, à l’exploration des tragédies grecques au tournant des années 2000. Ce qui aboutira au spectacle somme de la carrière de Crête : Les Troyennes, présenté dans un amphithéâtre au cœur de la forêt en Mauricie. Dans sa préface, l’auteure Marie-Claire Blais écrit que ce livre nous fait découvrir « l’histoire d’un artiste visionnaire et courageux, hélas trop méconnu ».

Jacques Crête – Une histoire de théâtre, de Stéphanie Fernet. Éditions Carte blanche. 405 pages.