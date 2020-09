Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… Notre journaliste vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Nathalie Collard

La Presse

Autofiction : Marie-Pier Lafontaine en France

L’autofiction Chienne, de Marie-Pier Lafontaine, parue au Québec chez Héliotrope en 2019, poursuit sur sa lancée de l’autre côté de l’Atlantique. Le livre paraît ces jours-ci en France aux éditions Le Nouvel Attila, le même éditeur qui avait publié Querelle, de Kevin Lambert. L’éditeur de la collection J’ai lu a eu un coup de cœur pour ce texte très dur qui sera donc publié en version poche sous peu.

Magazine : LQ dévoile sa une

PHOTO FOURNIE PAR LE MAGAZINE LQ L’auteur Kevin Lambert à la une de LQ

Le magazine littéraire LQ a dévoilé la une de son prochain numéro qui sera consacré aux littératures queer. On y voit l’auteur Kevin Lambert de dos, la tête légèrement retournée, un bouquet de fleurs à la main. La photo, superbe, est signée Oumayma B. Tanfous. Dans ce numéro touffu, on pourra entre autres lire un autoportrait de l’auteur ainsi qu’une analyse de l’œuvre de Lambert signée Martine-Emmanuelle Lapointe. Le dossier sur les littératures queer, dirigé par Kevin Lambert et Nicholas Giguère, proposera plusieurs textes signés par une dizaine d’auteurs, dont Michel-Marc Bouchard, Nicholas Dawson, Marie Darsigny et Chloé Savoie-Bernard. Le numéro doit paraître le 28 septembre.

Document : Atlas de la littérature québécoise

PHOTO FOURNIE PAR FIDES L’atlas littéraire du Québec publié par Fides

Les amoureux de la littérature québécoise se réjouiront de savoir qu’il existe désormais un Atlas littéraire du Québec (Fides). Cet ouvrage très complet rédigé par une vaste équipe de collaborateurs a été dirigé par un trio formé de trois experts : les professeurs Pierre Hébert et Bernard Andrès, respectivement de l’Université de Sherbrooke et de l’UQAM, ainsi que par Alex Gagnon, chercheur à l’Université Laval.

En introduction, on précise qu’il s’agit d’une cartographie de la littérature québécoise qu’on présente selon trois grands thèmes : l’histoire, la traversée et les genres. Ce n’est pas un livre qu’on lit nécessairement du début à la fin, mais plutôt un ouvrage qu’on consulte au gré de nos envies et de nos intérêts. Un ouvrage évidemment incomplet, avertissent ses auteurs, mais néanmoins très riche et super bien documenté qui va sûrement trouver une place de choix dans bien des bibliothèques québécoises.

Atlas littéraire du Québec

Sous la direction de Pierre Hébert, Bernard Andrès et Alex Gagnon

Fides

496 pages

Biographie : Serge Savard Forever Canadien

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS KO L’ouvrage de Philippe Cantin paraîtra en anglais sous le titre Serge Savard Forever Canadien.

La biographie de l’ancien joueur capitaine et directeur général du Canadien de Montréal, Serge Savard, sera traduite en anglais. Serge Savard Forever Canadien paraîtra aux éditions KO le 21 octobre prochain, une traduction de Christopher Korchin. Rappelons que Canadien jusqu’au bout, rédigé par notre collègue Philippe Cantin, a remporté un beau succès en librairie avec 30 000 exemplaires écoulés jusqu’ici.

Serge Savard Forever Canadien

Philippe Cantin

Traduction de Christopher Korchin

Éditions KO

504 pages

À l’agenda : On sort au FIL

PHOTO FOURNIE PAR LE FIL Queen Ka et ses deux acolytes, Blaise Borboën Léonard et Stéphane Leclerc

Le Festival international de la littérature (FIL) a débuté vendredi et propose plusieurs activités en salle ou en ligne jusqu’au 27 septembre prochain. Pour ceux et celles qui sont en manque de sorties « en présentiel », voici deux suggestions :

La vie littéraire

L’auteur Mathieu Arsenault propose « de la littérature en formule stand-up », c’est-à-dire un long monologue dans lequel il aborde des thèmes comme nos habitudes de consommation, la notion d’« industrie culturelle », notre obsession d’être vu et entendu sur les réseaux sociaux... Mise en scène par Christian Lapointe, cette performance d’auteur est présentée à La Chapelle, du lundi 21 septembre au mardi 29 septembre (relâche le dimanche), à 19 h.

Si je reste

Une œuvre qui en a inspiré une autre. C’est ainsi qu’on pourrait décrire ce film d’art conçu par le trio d’artistes vidéastes Guillaume Vallée, Marc-André Yonker Vidal et Ber Arce. Leur matériau de départ, qui est aussi leur trame sonore : un concert de Queen Ka et de ses acolytes, Blaise Borboën Léonard et Stéphane Leclerc. Queen Ka sera d’ailleurs sur place pour présenter l’œuvre au public présent au Lion d’Or.

Mercredi 23 septembre à 19 h (ouverture des portes à 18 h)

