Comme un empire dans un empire, d’Alice Zeniter : un roman froid ★★★

C’est un des romans français les plus attendus de la rentrée littéraire. Une grande fresque sociale qui raconte l’histoire de deux jeunes gens, Antoine et L., assistant parlementaire et hackeuse. Comme les deux facettes d’une même pièce, ils incarnent deux visions du monde qui se rencontrent. Antoine a choisi la voie officielle, L. travaille de manière souterraine. Les deux rêvent de changer le monde. Ce sont deux façons de concevoir le changement social.