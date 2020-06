Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Pour les petits : tout de suite !

« Je veux un gâteau avec des tas de bonbons dessus ! Je veux un œuf de dinosaure avec un bébé dinosaure dedans ! Je veux un robot qui crache du feu ! » Dans C’est moi qui décide !, le petit personnage bleu veut beaucoup de choses — et tout de suite. Un scénario vécu dans bien des familles… Ce nouveau tout carton d’Elise Gravel est aussi efficace que sympathique.

C’est moi qui décide ! Texte et illustrations d’Elise Gravel. Éditions La courte échelle. Dès 1 an.

Pour le primaire : amitiés intergénérationnelles

L’enseignante de Justin organise une journée « Emmène un de tes grands-parents à l’école ». C’est un problème pour le garçon, qui n’a plus de grand-mère ou de grand-père. À moins d’inviter Hervé, son ami de la résidence pour aînés Le Bercail ? Gros hic : Hervé se pointe à l’école avec… plusieurs de ses amis du Bercail. Rigolo et plein de rebondissements, ce roman est aussi émouvant, en cette période où aînés et jeunes sont privés les uns des autres.

Justin et les malcommodes, tome 3 – L’étonnante visite dans la classe de mademoiselle Aglaée. Texte de Sandra Dussault, illustrations de Patricia Duchesne. Collection Boréal junior. Éditions du Boréal. Dès 8 ans.

Pour les ados : le XXe siècle vu par un chêne

Camille Bouchard réussit une prouesse : aborder tout le XXe siècle, du point de vue d’un grand chêne de Louisiane. Un jeune Noir y est pendu en 1910, coupable d’avoir souri à une Blanche en la regardant dans les yeux. En 1924, un manchot revenu de la Première Guerre mondiale y retrouve un ami parti faire la révolution au Mexique. Un automobiliste en décapotable lui crie, en 1941, que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Etc. C’est une lecture intéressante pour les ados qui ont soif d’histoire et d’aventure — quitte à regretter d’être nés humains plutôt que chênes.

Le siècle des malheurs, tome 5 — Cicatrices. Texte de Camille Bouchard. Collection Inter. Éditions du Boréal. Dès 13 ans.

Bande dessinée : pauvre Jean

Ça va mal pour l’agent Jean. Il subit des modifications génétiques aléatoires, si bien qu’il se retrouve subitement avec six yeux, puis sans bras, ou encore avec trois nez. Il lui reste 72 heures à vivre. Pas le choix : il faut demander de l’aide au terrible Castor, celui qui a conçu l’agent Jean. Amusant et haletant, ce nouveau tome des aventures du seul cerf agent secret ravira les jeunes geeks.

L’agent Jean ! Tome 4, saison 2 — Défragmentation. Scénario et illustrations d’Alex A. Éditions Presses Aventure. Dès 8 ans.

Documentaire : majestueux ours blanc

Magnifique et instructif, ce documentaire sur l’ours polaire a été écrit par un agent de conservation de la faune vivant à Iqaluit. On y apprend toutes les prouesses de l’ours blanc, qui est un chasseur rusé et un super nageur (un ours blanc a nagé 650 km sans s’arrêter !). Le plus étonnant ? Sa peau est noire. Ce sont ses poils, remplis d’air, qui sont transparents… D’abord publié dans une maison d’édition indépendante du Nunavut, ce livre est parfait pour se rafraîchir à prix raisonnable (12,95 $).

Ours polaire. Texte de William Flaherty, traduction de Nicolas Jadot. Illustrations de Danny Christopher. Collection Animaux illustrés. Éditions Québec Amérique. Dès 4 ans.