Joël Dicker: après l’Amérique, la Suisse

On l’a souvent décrit comme le plus américain des écrivains francophones européens, avec ses romans campés sur la côte est américaine, du New Hampshire à Baltimore. Voilà qu’avec son nouvel opus, le populaire romancier suisse Joël Dicker fait le saut en Europe, et met en scène Genève, sa ville, sans délaisser le style qui a fait son succès, quelque part entre le roman policier et choral. Après avoir dû reporter la sortie de L’Énigme de la chambre 622, prévue en mars, voici que le roman arrive sur les tablettes, au plaisir des nombreux fans de l’auteur, que La Presse a joint au téléphone, à Paris.