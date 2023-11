Ventes aux enchères Comment tracer les œuvres ?

La Maison Heffel expose jusqu’à mercredi prochain plus de 80 œuvres qui seront mises aux enchères le 23 novembre. Des pièces majeures de Jean Paul Riopelle, de Marcelle Ferron, de Paul-Émile Borduas, d’Emily Carr et d’Andy Warhol, notamment. Autant d’œuvres qui seront par la suite dispersées, au gré des achats privés, aux quatre coins du monde. Sept questions – et surtout sept réponses – pour éclaircir le processus de mise aux enchères.