Dans l’atelier de Pierre Leblanc

L’arbre au cœur

Il est un des derniers grands sculpteurs québécois de la génération des Armand Vaillancourt, André Fournelle et René Derouin. Pierre Leblanc taille dans le métal avec élégance et passion, évoquant l’homme, la nature et la poésie. Nous avons rencontré cet artiste attachant, vrai et talentueux dans son atelier de Val-David.