Study on Death, 2022, Manuel Mathieu, techniques mixtes sur toile, 183 cm x 173 cm

Haïti, #moiaussi, abstraction, travail sur le corps, environnement, diversité, identité numérique. Les thèmes des expositions présentées dans les galeries cet automne promettent des rencontres fascinantes avec de nouvelles expressions artistiques. L’offre est encore une fois fructueuse. Voici nos 10 suggestions pour une rentrée nourrissante.

Éric Clément La Presse

Galerie Hugues Charbonneau

PHOTO PAUL LITHERLAND, FOURNIE PAR LA GALERIE HUGUES CHARBONNEAU Trois mondes, 2021, Esther Calixte-Bea, 36 po x 40 po

À l’occasion de son 10e anniversaire, la galerie Hugues Charbonneau célébrera Haïti avec deux expositions. D’abord, du 14 septembre au 22 octobre, un solo de Manuel Mathieu de retour d’une série d’expos à Chicago, Londres et Shanghai. Il dévoilera des toiles et des céramiques créées autour du thème de la mélancolie. Par ailleurs, Imaginaires souverains, dont la commissaire est Dominique Fontaine, aura lieu dans le nouveau local de la galerie (toujours au Belgo) ainsi qu’à la maison de la culture Janine-Sutto, à partir du 17 novembre. Avec les œuvres d’une quinzaine d’artistes d’origine haïtienne, dont Esther Calixte-Bea, Clovis-Alexandre Desvarieux, Stanley Février, Patrick F. Henry, Manuel Mathieu, Michaëlle Sergile et Pascal Smarth.

Galerie de l’UQAM

PHOTO CAROLINE PIERRET PIRSON, FOURNIE PAR L’ARTISTE Image tirée de la vidéo Plus jamais silencieuses, de Caroline Pierret Pirson

Dès le 9 septembre, la Galerie de l’UQAM évoquera les bouleversements sociaux des dernières années. L’expo collective à corps perdu | sharing madness, des commissaires Florence-Agathe Dubé-Moreau et Maude Johnson, portera sur le pouvoir rassembleur du corps en mouvement dans les arts vivants. En parallèle, Caroline Pierret Pirson diffusera Plus jamais silencieuses, une vidéo de 70 min. Émouvante, créée en réponse au mouvement #moiaussi, l’œuvre est une série de témoignages de 19 femmes, de 26 à 74 ans, originaires de 10 pays, qui parlent de la violence qu’elles ont vécue ou dont elles ont été témoins. Un très beau travail.

1700 La Poste

PHOTO RAYMONDE APRIL, FOURNIE PAR LE 1700 LA POSTE Autoportrait à la porte de l’atelier, Raymonde April, 30 po x 45 po

Dès le 7 octobre, le 1700 La Poste rendra hommage à la photographe Raymonde April. L’exposition Raymonde April – Traversée réunira une centaine de photographies qui retrace son parcours de 1974 à 2022, selon trois axes : la temporalité, l’espace géographique et le regard porté sur l’autre et sur soi-même.

Galerie Pierre-François Ouellette

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE PIERRE-FRANÇOIS OUELLETTE Une œuvre récente de Dil Hildebrand

Pierre-François Ouellette propose deux expos contrastées cet automne. Dil Hildebrand, dès le 8 septembre, avec de nouvelles peintures et des œuvres sur papier. L’artiste montréalais né à Winnipeg s’est intéressé à la nature et à sa représentation. Puis, on aura droit à une centaine de petites estampes de Jérôme Fortin à partir du 22 octobre. Avec des motifs qui s’apparentent à des chorégraphies, d’où le nom du corpus : Danser.

Plein Sud

PHOTO SARMAD ALMOUALLEM, FOURNIE PAR LA GALERIE HUGUES CHARBONNEAU Coin-Suit (L’habit de pièces), 2021, Karen Tam, imitations de pièces de monnaie chinoises, cordon de satin de nylon, velours et isolant. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Hugues Charbonneau. Photo prise à la Campbell River Art Gallery.

La réouverture du centre d’exposition Plein Sud, à Longueuil, a lieu ce samedi 3 septembre, avec Les enfants des brigands, de Karen Tam, dont la commissaire est Ariane De Blois. L’expo rassemble des pièces anciennes et des nouvelles. Karen Tam poursuit ses recherches sur les quartiers chinois, cette fois sous l’angle de l’immigration.

Galerie Bradley Ertaskiran

PHOTO FOURNIE PAR BRADLEY ERTASKIRAN Bonsoir 03, Mathieu Beauséjour

Deux expos chez Bradley Ertaskiran à partir du 22 septembre : Se fondre, faire surface, de Luce Meunier, et Demi-monde, de Mathieu Beauséjour. À noter que l’expo collective Parallel Universe, avec Shuvinai Ashoona, Dexter Barker-Glenn, Nicolas Grenier, Stephanie Temma Hier, Justin Liam O’Brien, Sophie Ruigrok, Catherine Telford Keogh, Joseph Tisiga et Guimi You, est à l’affiche jusqu’au 10 septembre.

Galerie Jano Lapin

PHOTO ALLISON MOORE, FOURNIE PAR LA GALERIE JANO LAPIN Gymnastica : Morning hour of athletics, de la série Fresque grotesque, Allison Moore

L’art numérique est en fête à Verdun chez Jano Lapin cet automne avec, à partir du 22 septembre, Digital Self / Soi numérique, dont les commissaires sont Anne Jano et le concepteur numérique Samuel Arsenault-Brassard. Le déploiement comprend les œuvres de 36 artistes du monde entier qui ont planché sur l’identité numérique. Mais toutes les œuvres seront aussi transformées au format NFT (jeton non fongible).

Galerie Robert Poulin

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE ROBERT POULIN Tango funèbre, 1994, Marc Leduc, technique mixte sur bois, 213 x 203 cm

Robert Poulin propose, dès le 8 septembre, un deuxième solo de l’artiste montréalais Marc Leduc, connu pour ses techniques mixtes complexes et mystérieuses. Suivra, en octobre, l’expo Hommage à Léo Rosshandler, ponctuée par la publication d’un livre à la mémoire de l’artiste et ancien directeur adjoint du Musée des beaux-arts de Montréal (de 1968 à 1976), mort il y a deux ans.

Fondation Grantham

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION GRANTHAM Vue aérienne de la Fondation Grantham

Enfin, la Fondation Grantham pour l’art et l’environnement déploiera, à partir du 24 septembre, à Saint-Edmond-de-Grantham, Exercices de réciprocité, dont la commissaire est Ji-Yoon Han et qui réunit les œuvres d’Adam Basanta, Jérôme Nadeau, Cynthia Girard-Renard, Mary Anne Barkhouse, Christina Battle, Katherine Melançon et Ioana Vreme Moser. Les sept artistes ont été invités à investir les lieux de la Fondation le temps d’une microrésidence… Ça promet.