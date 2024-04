Vous voulez sortir cette fin de semaine ? Voyez les suggestions culturelles de nos journalistes.

La Presse

Chez Georgia et Henry, en pyjama Il y a le musée la nuit et maintenant, le musée en pyjama. C’est ce que propose le Musée des beaux-arts de Montréal pour une visite spéciale de l’exposition consacrée à Georgia O’Keeffe et Henry Moore. La consigne est bonne pour les petits et les plus audacieux des grands visiteurs qui les accompagnent. Une activité de création et de danse est prévue après la visite. Et comme si ça n’était pas assez de bonheur, on ajoute des beignes du mythique Bernie au forfait. Réservez vite, vite, on prédit un fort achalandage. Samedi 13 avril, de 10 h à midi. Gratuit pour les moins de 20 ans, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte, en pyjama, préférablement. Stéphanie Bérubé, La Presse Consultez la page de l’évènement

Carmina Burana aux Grands ballets canadiens PHOTO SASHA ONYSHCHENKO, FOURNIE PAR LES GRANDS BALLETS Une scène de Carmina Burana Excellente idée des Grands ballets canadiens de présenter de nouveau Carmina Burana, célébrissime pièce de Karl Orff vue par le brillant chorégraphe d’origine roumaine Edward Clug. Ce spectacle à grand déploiement, présenté d’abord en 2019, réunit plus de 30 danseurs, les chœurs et l’orchestre des Grands ballets, ainsi que trois solistes. La soirée est complétée par une œuvre du regretté chorégraphe allemand Uwe Scholz, Jeunehomme, le nom du Concerto pour piano no 9 de Mozart, et qui est donc la trame sonore de ce ballet en trois mouvements créé en 1986. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page du spectacle

Ciné-rencontres avec la cinéaste Catherine Martin Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Lancé l’automne dernier aux RIDM, Éloge de l’ombre, essai documentaire de Catherine Martin (Mariages, Une jeune fille) inspiré de l’essai éponyme de l’écrivain japonais Junichiro Tanizak paru en 1933, se veut une méditation sur les origines de la photographie et du cinéma. Le samedi 13 avril, à 20 h, la cinéaste assistera à une période de questions-réponses suivant la projection de son film à la Maison du Cinéma, au Festival cinéma du monde de Sherbrooke. Elle sera également présente le dimanche 14 avril, à 20 h, au Cinéma Public, à la Casa d’Italia, à Montréal. Le film est aussi présenté à la Cinémathèque québécoise jusqu’à dimanche. Manon Dumais, La Presse Consultez la page de la projection du Festival cinéma du monde de Sherbrooke

Un cœur habité de mille voix ANTOINE RAYMOND/FOURNIE PAR ESPACE GO Un cœur habité de mille voix Dans une trame complexe et fugitive, la pièce Un cœur habité de mille voix aborde l’importance de la transmission entre les générations. Avec les mots magiques, incantatoires, tirés du roman de Marie-Claire Blais. Ce texte, adapté par Kevin Lambert, est mis en scène avec rigueur par Denis Marleau et Stéphanie Jasmin. Un spectacle lent et exigeant, mais d’une grande beauté formelle. Et porté par deux magnifiques et grandes actrices, Christiane Pasquier et Élisabeth Chouvalidzé, entre autres membres de la distribution. Au Théâtre Espace Go, jusqu’au 28 avril. Luc Boulanger, La Presse Consultez la page de l’évènement

La deuxième ronde des Francouvertes débute PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE L’artiste Soleil Launière Les neuf demi-finalistes sélectionnés lors de la première étape des 28es Francouvertes participeront du 15 au 17 avril à la deuxième ronde du concours, au Cabaret Lion d’Or ainsi qu’en ligne. Les sonorités des prestations seront des plus variées, entre le rock, le rap, la pop, le country, l’électro et la soul. Karolan Boily, Soleil Launière, Sensei H se produiront le 15 avril, Le Belladone, PRINCESSES, Nectar Palce monteront sur scène le 16 et La Monarque, Loïc Lafrance et Patrick Bourdon participeront à la dernière journée des demi-finales. Le public, ainsi qu’un jury composé de membres de l’industrie, décidera des trois finalistes. Les artistes sélectionnés prendront part à la grande finale, au Club Soda, le 13 mai prochain. Consultez le site du concours