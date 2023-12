Absent de la vie publique depuis plusieurs années, Serge Thériault participera à une émission radiophonique spéciale animée par Stéphane Laporte et diffusée en décembre, sur les ondes d’ICI Première. Le comédien de La petite vie partagera le micro avec son vieux complice, l’auteur et humoriste Claude Meunier.

Diffusée le 24 décembre à 17 h, l’émission spéciale rendra hommage à la carrière des deux comédiens et amis de longue date, de Paul et Paul à Ding et Dong. Il s’agira de leur première entrevue ensemble en plus de vingt ans.

Souffrant d’une grave dépression, Serge Thériault s’était retiré de la vie publique ces dernières années. Sorti en 2021, le documentaire Dehors Serge dehors brossait le portrait d’un comédien isolé et reclus, qui refusait systématiquement de quitter son domicile.

Plus tôt à l’automne, il avait fait un retour émouvant devant les caméras en enfilant le bonnet de nuit de Môman le temps de tourner la scène finale du dernier des six nouveaux épisodes de La petite vie, présentés sur Tou.tv.

Pendant deux heures, divers invités se relaieront au micro et partageront leurs souvenirs du duo, incluant Michel Rivard, Michel Barrette, Guylaine Tremblay, Marc Messier et Yvon Deschamps. L’émission se conclura par des prestations inédites du ténor Marc Hervieux et de l’imitateur André-Philippe Gagnon.

Une reprise de l’émission sera diffusée le 25 décembre à 11 h.