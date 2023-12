Maripier Morin n’a pas perdu son pouvoir d’attraction. Son arrivée à WKND 99,5 a propulsé les parts de marché de l’antenne montréalaise les matins. On parle d’un bond de 150 %, d’après Numéris.

Bien entendu, ces résultats sont (très) loin d’être ceux du roi des ondes, Paul Arcand, qui affiche une moyenne automnale de 34,8 parts de marché au 98,5 FM. Mais pour WKND, une jeune station en ondes depuis l’été 2020, il s’agit d’un signe encourageant.

L’émission On part ça d’même, que Maripier Morin pilote avec Patrick Langlois et Vincent Dessureault depuis la rentrée, enregistre 2 parts de marché entre 5 h 30 et 9 h en semaine, révèlent les nouveaux sondages, qui couvrent les mois de septembre, octobre et novembre. Durant cette même période en 2022, la station affichait 0,8 part de marché.

« Pour nous, c’est majeur, commente Benoit Simard, directeur des programmes de WKND. C’est vraiment une bonne nouvelle, d’autant plus qu’on a augmenté de 132 % nos heures d’écoute le matin. »

Ça montre notre progression. C’est comme ça qu’on peut mesurer notre impact. Benoit Simard, directeur des programmes de WKND

L’entrée en poste de Maripier Morin était suivie de près. En dévoilant son embauche, en mai dernier, WKND avait fait la manchette, puisque pour l’animatrice, cette annonce marquait son véritable retour dans l’espace médiatique, après s’y être éclipsée en 2020, à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle et d’agression physique. Six mois plus tard, Benoit Simard parle d’un « pari réussi ».

« Mais au-delà des chiffres, on a aussi remarqué une grosse augmentation des appels, des textos et des réactions qu’on reçoit. On est vraiment très, très contents. »

Au total, en l’espace d’un an, les parts de marché de WKND 99,5 ont grimpé de 26 % pour atteindre 2,4 cet automne. Au classement général des stations francophones du Grand Montréal, l’antenne du groupe Leclerc Communication arrive au 8e rang, devant BPM Sports (0,7 part de marché) et Radio Circulation (0,7 part de marché).

Le 98,5 au sommet

Le 98,5 poursuit sa domination outrageuse du palmarès, avec 22,9 parts de marché. Malgré l’absence de Paul Arcand au cours des dernières semaines, l’antenne de Cogeco devance ICI Première, qui arrive deuxième avec 17,8 parts de marché. Suivent Rythme FM (12,8), Rouge (7,5), CKOI (7,4), ICI Musique (7,2) et Énergie (6,1).

La suprématie du 98,5 est incontestable. Toutes ses émissions de jour, de 5 h 30 jusqu’à 18 h 30, sont numéro 1 dans leurs créneaux respectifs, non seulement au Québec, mais au Canada.

Puisqu’il faut se lever (Paul Arcand), L’effet Normandeau (Nathalie Normandeau), Le Québec maintenant (Patrick Lagacé) et Sans réserve (Luc Ferrandez) occupent 4 des 5 premières positions du top 40 des émissions les plus écoutées du Grand Montréal francophone.

« C’est quelque chose d’arriver au sommet, mais s’y maintenir comme ça, sondage après sondage, après sondage, c’est extraordinaire », a déclaré Julie-Christine Gagnon, directrice des programmes du 98,5.

Concernant Paul Arcand, qui n’est plus au micro le matin depuis le lundi 13 novembre en raison d’un problème de santé, Julie-Christine Gagnon affirme qu’« il va bien pour l’instant ». Louis Lacroix continuera d’assurer l’intérim jusqu’à son retour, pour lequel aucune date n’est encore arrêtée.

« On a très hâte qu’il revienne, soutient Julie-Christine Gagnon. Évidemment, il nous manque. Aux auditeurs aussi. Ils ont hâte de l’entendre, surtout qu’il quitte en juin. »

Automne « historique » pour Radio-Canada

Du côté de Radio-Canada, on mentionne un automne « historique », tant pour ICI Première que pour ICI Musique, qui battent leurs propres marques automnales. « Depuis 2019, la part de marché d’ICI Musique a presque triplé », signale Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio, de Radio-Canada.

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer cette hausse, Caroline Jamet cite la popularité d’OHdio, la plateforme numérique de Radio-Canada, sur laquelle on enregistre une hausse de 12 % de l’écoute d’ICI Première et d’ICI Musique par rapport à 2022.

Chez Bell Média, on note les bonnes performances de Véronique et les Fantastiques, l’émission la plus populaire du 107,3 Rouge FM.

L’ajout de Patrice Bélanger le matin, avec Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre, semble aussi avoir porté ses fruits. Jointe au téléphone, Chloé Boissonnault, directrice générale, radio de langue française chez Bell Média, qualifie son arrivée de « catalyseur » auprès des 25-54 ans, le groupe cible des annonceurs. « La vitrine de Survivor Québec, c’était un bon tremplin pour nous. »

Parlant de Survivor Québec, Patrice Bélanger délaissera son micro pendant deux mois plus tard cet hiver, pour tourner la deuxième saison de l’émission de téléréalité. L’identité de l’animateur ou de l’animatrice qui prendra sa place n’est pas encore connue. Mais on sait qui prendra le relais de Julie Saint-Pierre aux commandes de Rouge au travail en janvier, quand elle partira en congé de maternité : Andrée-Anne Brunet assurera les avant-midi et Benoit Gagnon, les après-midi.