Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Miley Cyrus ramasse le bouquet

Les différents types de palmarès annuels qui commencent à émerger le confirment : la chanson de 2023 est Flowers de Miley Cyrus. Sorti en janvier, le ver d’oreille de l’artiste américaine trône au sommet du classement Spotify Wrapped, qui recense les titres qu’on a écoutés en boucle au cours des 12 derniers mois. Quant au clip, il apparaît au sommet du classement des vidéos musicales les plus vues sur YouTube au Canada, devant Last Night du chanteur country Morgan Wallen. Flowers est également finaliste pour plusieurs prix Grammy, dont Chanson de l’année, Enregistrement de l’année et Meilleure prestation pop solo.

La citation

Martin Matte dresse un bilan

PHOTO FOURNIE PAR TVA Martin Matte

Est-ce que ça a été plus difficile que je pensais ? Oh oui. Pour vrai. Est-ce que je le regrette ? Oh non. Vraiment pas. Martin Matte, qui bouclait jeudi soir la première saison de Martin Matte en direct, son talk-show à TVA. Est-ce que l’émission reviendra l’an prochain ? Le réseau « n’a pas d’autres informations » pour l’instant.

Dommage

Facebook et Meta privilégiés

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Hommage national au chanteur Karl Tremblay mardi au Centre Bell

Les Cowboys Fringants ont toujours gardé le nombre de leurs apparitions télévisées au strict minimum. Cette tendance s’est poursuivie, mardi, quand l’hommage national au chanteur Karl Tremblay a été retransmis exclusivement sur Facebook, une plateforme appartenant au géant américain Meta, qui bloque l’accès aux nouvelles au Canada pour éviter de verser des redevances aux médias, comme l’exige la nouvelle loi C-18. Est-ce qu’on peut remettre en question la décision de privilégier Facebook, lorsqu’on sait combien l’attitude de l’entreprise affaiblit notre écosystème ? Par courriel, Radio-Canada confirme avoir entrepris « des démarches auprès des organisateurs » pour diffuser la cérémonie sur ICI RDI et radio-canada.ca. Ses tentatives n’auraient toutefois pas été concluantes. L’évènement compte 1,3 million de visionnements jusqu’ici. Noovo, TVA et La Tribu, maison de disques des Cowboys, n’ont pas répondu à nos messages.

La vidéo

Ariel Charest frappe encore

On pensait qu’on allait vite se lasser des vidéos d’Ariel Charest. Mais non. Il faut dire que l’actrice s’est surpassée cette semaine en reproduisant l’hommage posthume (aux allures de mauvais karaoké sur Toune d’automne) que Bernard Drainville a rendu au chanteur des Cowboys Fringants en marge d’un point de presse. La « fille qui fait du lipsync » a revisité ce malaise latent de quatre minutes huit secondes en campant non seulement le ministre de l’Éducation, mais aussi François Legault, une responsable des communications découragée, un dénommé Mario, qui lance un « Bravo, Bernard ! » moyennement assumé une fois l’accident de train terminé, et quelques journalistes perplexes. Sans surprise, la séquence s’est répandue comme une traînée de poudre sur l’internet. Elle s’est même rendue jusqu’au politicien qui, bon joueur, l’a relayée à son tour.

Insolite

Le jeu du condom ?

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Des participants à Squid Game : The Challenge

Vous rappelez-vous Squid Game (Le jeu du calmar), cette série de fiction sud-coréenne, hyper populaire en 2021, dans laquelle des personnes endettées devenaient des participants d’une mystérieuse compétition de survie ? Netflix a décidé d’étirer la sauce et d’offrir une téléréalité inspirée du célèbre format. Cette nouvelle émission, intitulée Squid Game : The Challenge (Le jeu du calmar : le défi), obtient beaucoup de succès depuis quelques semaines, mais, derrière les caméras, ça brasse. Des concurrents, qui prétendent avoir subi des blessures durant l’enregistrement, menacent de poursuivre la production. Et récemment, Entertainment Weekly nous a appris qu’en cours de tournage, certains joueurs avaient tellement besoin de baume à lèvres pour combattre l’air sec du dortoir qu’ils ont fini par utiliser des condoms lubrifiés pour soulager leurs lèvres gercées. Divulgâcheur : les résultats sont peu concluants.

Décembre est arrivé. Quel est votre film de Noël préféré ?

Place aux lecteurs

Dans notre dernière rubrique, nous vous avions demandé quelle était votre chanson préférée des Cowboys Fringants. Cet appel à tous a suscité plus de 500 réponses. Et signe que le groupe était encore au sommet à la mort de son leader, c’est L’Amérique pleure qui a recueilli le plus de suffrages (214), suivie par Sur mon épaule. Les deux pièces ont été créées pour l’album Les antipodes, sorti en octobre 2019.

Séparées à la naissance

Cet automne, la première joue Alix Forgues dans STAT sur ICI Télé ; la seconde joue Vicky Desjardins dans Inspirez expirez sur Crave. Ces deux rôles – et séries – aux antipodes n’ont pas empêché Francine Lavoie de remarquer la ressemblance entre Karelle Tremblay et Virginie Fortin.

PHOTO FOURNIE PAR AETIOS Karelle Tremblay dans STAT