On chasse la grisaille avec ces quelques suggestions d’activités culturelles.

Réjouissante Génération Danse Les premières années de l’adolescence composent la riche matière de la pièce Génération Danse présentée au Théâtre La Licorne. La dramaturge américaine Clare Barron a puisé dans cette époque charnière de la vie pour écrire son texte, une partition percutante et irrévérencieuse pour neuf interprètes de tous âges. Le spectacle, mis en scène par Sophie Cadieux, raconte le quotidien d’une troupe de danse qui espère remporter un prestigieux concours. Pour y arriver, l’équipe compte présenter une chorégraphie inspirée de l’héritage de Gandhi. Or, seulement une interprète endossera le rôle principal… ce qui ne manquera pas de créer des remous auprès des autres. Un spectacle férocement réjouissant présenté jusqu’au 18 novembre. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de la pièce

Pionniers numériques PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION PHI Si vous fréquentez la Place des Arts, à moins que vous soyez particulièrement curieux, il y a de bonnes chances que vous passiez à côté de son petit espace d’exposition, près du Théâtre Jean-Duceppe, sans vous arrêter. Ces temps-ci, on y présente une production de la Fondation Phi qui met en lumière le travail de deux artistes pionniers à travers leurs œuvres. Dans celle de Victor Pilon, fortement inspirée de la légende d’Icare, le spectateur-utilisateur prend le contrôle de la technologie pour faire une balade dans une caverne. Et si vous y allez en période de pointe et devez attendre un peu pour avoir l’une des trois places, profitez-en pour admirer l’œuvre de l’autre pionnier célébré, Édouard Lock. Écho, sa chorégraphie un peu mélancolique, est interprétée par Rachele Burlassi, première danseuse des Grands Ballets Canadiens. L’entrée est gratuite. Stéphanie Bérubé, La Presse Consultez la page de l’exposition

L’ovni théâtral Agamemnon in the ring PHOTO FOURNIE PAR UNUKNU La pièce Agamemnon in the ring associe tragédie grecque et gala de lutte. Cet ovni théâtral alliant écriture en alexandrins et gala de lutte a été présenté à guichets fermés lors de sa création Aux Écuries en 2022. Voici que la pièce – qui aborde comme nul autre le récit de la Guerre de Troie-amorce une courte tournée. Des représentations sont prévues pour l’instant dans six villes du Québec, dont la Salle Albert Dumouchel de Salaberry-de-Valleyfield, ce samedi. La pièce sera aussi de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu, Dolbeau-Mistassini, Alma, Rimouski et Repentigny. Une occasion à saisir pour découvrir ce spectacle inclassable et jubilatoire. Stéphanie Morin, La Presse Consultez l’horaire de la tournée

Pleins feux sur les sculptures de pierre PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE Coup de tonnerre, de Jacques Corbeil Trente blocs de pierre transformés au gré de l’imagination d’artistes. Voici ce que propose la nouvelle exposition du MUMAQ – Musée des métiers d’art du Québec. Intitulée La pierre et moi… 30 ans de passion, elle présente les œuvres d’art de membres de l’organisme ASPM Sculpteurs sur pierre, qui célèbre cette année son 30e anniversaire. « C’est à la fois un défi et un bonheur d’insérer notre trace dans ce matériau extrait du ventre de la terre » , souligne, au sujet de cette forme d’art, Lise Deschâtelets, commissaire de l’exposition et membre du regroupement. Au MUMAQ-Musée des métiers d’art du Québec, jusqu’au 28 janvier 2024 Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du musée

Festival Dia de muertos PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU FESTIVAL DIA DE MUERTOS MTL Les festivités seront lancées avec un parcours à vélo à travers Notre-Dame-de-Grâce pour lequel le public est invité à se déguiser en Catrina. Célébrer le Jour des morts à Montréal ? La populaire fête mexicaine est de retour en ville pour la septième édition du festival Dia de muertos ! Expositions, ateliers artistiques, concerts : diverses activités gratuites sont prévues dans plusieurs quartiers de Montréal à compter de samedi. Les festivités seront lancées avec un parcours à vélo à travers Notre-Dame-de-Grâce pour lequel le public est invité à se déguiser en Catrina, personnage populaire de la culture mexicaine. Du 21 octobre au 4 novembre. Léa Carrier, La Presse Consultez le site du festival