L'automne est là. Pour le souligner, voici quelques idées d'activités.

Morgan Wallen à Ottawa, à Québec et à Montréal

Découvert aux États-Unis en 2014 lors de son passage à la compétition musicale télévisée The Voice, Morgan Wallen accumule depuis les succès à un rythme soutenu. Le chanteur country a vu ses deux derniers albums se rendre au sommet du palmarès Hot 100 de Billboard ; huit de ses chansons ont atteint le top 10. Bref, le jeune homme de 30 ans est tout feu tout flamme et transcende les frontières entre la pop et le country. Il a amorcé le week-end dernier à Toronto le volet canadien de sa tournée One Night At A Time, et s’arrête ce jeudi à Ottawa avant d’aller à Québec vendredi et à Montréal samedi où il devrait jouer devant des salles combles.