Le cofondateur de Rolling Stone évincé du comité du Rock and Roll Hall of Fame

(Washington) Le cofondateur du magazine Rolling Stone, Jann Wenner, a été évincé de son siège au conseil d’administration du Rock and Roll Hall of Fame, panthéon américain du rock et de la musique populaire, après des propos jugés sexistes et racistes, a rapporté samedi le magazine Variety.

Agence France-Presse

« Jann Wenner a été exclu du conseil d’administration de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation », a annoncé la fondation dans un communiqué laconique, selon Variety.

L’éviction de M. Wenner, 77 ans, survient au lendemain de la publication d’un entretien accordé au New York Times, qui a suscité de nombreuses critiques.

Interrogé par le quotidien sur la raison pour laquelle aucune musicienne femme et aucun musicien de couleur ne figure dans son prochain livre The Masters (Les Maîtres) – qui sera publié le 26 septembre et rassemble les interviews de sept musiciens : Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, Bono, Jerry Garcia, Bruce Springsteen et Pete Townshend –, il a répondu au sujet des femmes : « Aucune d’entre elles ne s’exprimait de manière suffisamment structurée intellectuellement ».

« Ce n’est pas que ce ne sont pas des génies créatifs. Ce n’est pas non plus qu’elles ne sont pas éloquentes, cependant, essayez d’avoir une conversation approfondie avec Grace Slick ou Janis Joplin […]. Vous savez, Joni [Mitchell] n’était pas une philosophe du rock’n’roll. À mon sens, elle ne répondait pas à ce critère. Ni par son travail, ni par les autres interviews qu’elle a données. Les personnes que j’ai interviewées étaient des philosophes du rock », a-t-il ajouté.

Quant aux artistes noirs, « vous savez, Stevie Wonder, un génie, n’est-ce pas ? Je suppose que la faute revient au fait d’avoir utilisé un terme aussi fort que “maîtres”. Peut-être Marvin Gaye, ou Curtis Mayfield ? Je veux dire qu’ils ne s’exprimaient pas à ce niveau ».

« Regardez ce qu’écrivait Pete Townshend, ou Jagger, ou n’importe lequel d’entre eux », a-t-il poursuivi. « Ils écrivaient des choses profondes sur une génération particulière, un esprit particulier et une attitude particulière à l’égard du rock’n’roll ».

Dans cet entretien au NYT, M. Wenner s’est dit conscient que ses propos allaient déplaire à certains. « Pour une question de relations publiques, j’aurais peut-être dû inclure un artiste noir et une artiste femme, pas à la hauteur de cette norme historique, juste pour éviter la critiques ».

« J’ai eu l’occasion de le faire. Peut-être que je suis vieux jeu et que je m’en fiche. Rétrospectivement, j’aurais aimé pouvoir interviewer Marvin Gaye. Il aurait peut-être été l’homme de la situation. Peut-être qu’Otis Redding, s’il avait vécu, aurait été l’homme de la situation », a-t-il encore dit.

M. Wenner a cofondé Rolling Stone en 1967 et l’a quitté en 2019. Il a également créé la Rock and Roll Hall of Fame Foundation, dont il a été le président jusqu’en 2020.