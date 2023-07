On clôt le mois de juillet et débute le mois d’août du bon pied avec ces quelques suggestions culturelles.

La Presse

Concert de l’Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal Tradition estivale oblige, l’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin accueilleront le grand public de tous les âges pour entendre un grand concert gratuit au pied du mont Royal, mercredi prochain, le 2 août, à 20 h. C’est la comédienne Katherine Levac qui animera le concert. Au programme de la soirée : Antonín Dvořák, Arturo Márquez, Jean Coulthard et le compositeur québécois André Mathieu. La Rhapsodie romantique pour piano et orchestre de Mathieu sera mise en lumière par le pianiste virtuose Alain Lefèvre. Luc Boulanger, La Presse Consultez la page de l’évènement

Le Festival des arts de Saint-Sauveur PHOTO FRANCOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Guillaume Côté, directeur artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur, à l’été 2020 Le Festival des arts de Saint-Sauveur s’est ouvert mercredi soir avec la création du spectacle du chorégraphe Guillaume Côté et de l’homme de théâtre Robert Lepage, Hamlet première ébauche, une version dansée de la pièce Hamlet de Shakespeare. Plusieurs autres propositions en musique, danse et arts vivants seront à l’affiche d’ici le 6 août prochain. Des spectacles payants sous chapiteau, mais aussi des activités gratuites en plein air. Luc Boulanger, La Presse Consultez la programmation

Boing ! Boing ! : Illumi se diversifie PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Illumi, parcours d’été Après le parcours hivernal, le parcours estival, voici maintenant, et en guise de mise en bouche, les jeux gonflables ! Trois structures ont en effet été ajoutées à l’entrée de l’expérience son et lumière signée Cavalia à Laval, notamment un jeu gonflable qui s’étire sur pas moins d’un kilomètre, lequel prendra une bonne dizaine de minutes et quantité de sauts à réaliser. Une idée originale pour attirer les tout petits, et même les plus grands. Malheureusement, ce n’est pas donné, mais ça plaît. 15 $ pour le parcours Boing ! Boing !, 32 $ pour le combo Boing ! Boing ! Illumi (22 $ pour Illumi seulement). Silvia Galipeau, La Presse Consultez le site d’Illumi

Festival Haïti en Folie PHOTO CHRISTOPHE SIMON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La réalisatrice Gessica Généuss et les actrices Néhémie Bastien, Fabiola Remy et Djanaïna François lors de leur passage au Festival de Cannes, en 2021, pour le film Freda Jusqu’au 30 juillet, le 17e Festival Haïti en Folie propose une programmation fort variée qui peut égayer les cinq sens. L’un des moments forts est la présentation du film Freda, sélectionné à Cannes en 2021, de Gessica Généus. À la suite de la projection au Théâtre Outremont, une discussion entre la présidente du festival, Fabienne Colas, et l’actrice principale du film, Néhémie Bastien, aura lieu. Des spectacles de Wesli, Admiral T et Emeline Michel sont également prévus. Les 29 et 30 juillet, au parc La Fontaine, la foire culinaire permettra de goûter à de nombreux plats typiques, de 12 h à 23 h. Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site de Festival Haïti en Folie

Concerts en plein air à Québec PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Laurence Jalbert De grands noms de la chanson québécoise offrent des concerts en plein air à Québec cet été. Les mardis et les jeudis, à 20 h, le parc Roland-Beaudin se transforme en salle de spectacle jusqu’au 17 août. Laurence Jalbert montera sur scène ce jeudi. Parmi les autres artistes qui se produiront dans les prochaines semaines, Andréanne A. Malette (3 août), Louis-Jean Cormier (15 août) et Frédérick De Grandpré (17 août). Véronique Larocque, La Presse Consultez la programmation