Green Day au Festival d’été de Québec, sortie de – Bilan mortel, première partie et plus encore ! D’autres évènements feront vibrer votre week-end. Voici quelques suggestions.

Dernier week-end du Festival d’été de Québec

Le Festival d’été de Québec (FEQ) tire à sa fin. Ce week-end, Lana Del Rey (15 juillet), Bad Religion et Green Day (le 16 juillet) chaufferont les Plaines d’Abraham afin d’en mettre plein la vue, afin de poursuivre le travail entamé par Pitbull, le vendredi soir ! Consultez le site web du FEQ

La LNI en formule micromatch

PHOTO ALEX TRAN FOURNIE PAR LES VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS L’arbitre Simon Rousseau sera présent lors de plusieurs des micromatchs de la LNI.

La Ligue nationale d’improvisation propose tous les jeudis jusqu’au 24 août (à l’exception du 17 août) des micromatchs extérieurs sur la Place de la création. Ces matchs d’une heure opposant deux improvisateurs sont dirigés par un arbitre et appuyés par un directeur musical. Chaque micromatch sera reporté au lendemain en cas d’intempérie. Dès le 13 juillet, 19 h, au 2215 rue Ontario Est. Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page Facebook de l’évènement

Psych Fest à L’Entrepôt 77

PHOTO FOURNIE PAR DISTORSION Le groupe Aus ! Funkt sera de passage à l’Entrepôt 77 samedi pour un concert gratuit.

Vendredi et samedi, l’espace industriel L’Entrepôt 77 (situé sur la rue Bernard, sur le Plateau Mont-Royal) propose une série de spectacles extérieurs gratuits dans le cadre de l’évènement Psych Fest organisé par Distorsion. Au programme : des concerts des groupes Aus ! Funkt, Atsuko Chiba, Pure Carrière, Yokto, Kali Horse et Karma Glider ainsi que de l’artiste Hélène Barbier. Un service de bar sera offert sur place. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de l’évènement

Expérience musicogourmande dans Brome-Missisquoi

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Vignoble Bromont

Le Festival Escale se tiendra lors des week-ends du 15 et du 22 juillet. 16 artistes se produiront dans quatre vignobles de la région de l’Estrie, afin de souligner les 20 ans de la Route des vins Brome-Missisquoi. Les festivaliers auront droit le 15 juillet à de la pop aérienne avec Vaëlle, Alex Doré, Mariko et Véronique Bilodeau au Vignoble Bromont, tandis que le 16 juillet, une atmosphère électro-pop enveloppera le Domaine du P’tit Bonheur avec Audâze, Vanessa Borduas, Charles Robert et Amay Laoni. Consultez le site de l’évènement

Concert gratuit de Jérôme Minière dans la Petite Italie

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Jérôme Minière

La Petite Italie a l’habitude de s’animer en été avec divers évènements culturels, dont du cinéma en plein air, mais aussi des concerts. Jérôme Minière, qui réside dans le quartier Petite-Patrie depuis plus de deux décennies, jouera près de chez lui ce jeudi 13 juillet, à 19 h 30. Accompagné du multi-instrumentiste Guido del Fabbro et du batteur José Major, il interprétera les chansons de son plus récent disque, La mélodie, le fleuve & la nuit, sous le pavillon du parc de la Petite Italie. Des soirées cinéma ont aussi lieu au parc Dante tous les mercredis jusqu’au 30 août. Les projections débutent à la tombée de la nuit. Les œuvres projetées sont bien sûr des films italiens, sous-titrés tantôt en français, tantôt en anglais. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez la programmation de Ciné Parc Dante Consultez la page de l’évènement

La rue Notre-Dame Ouest s’anime

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE RUE PETITE-BOURGOGNE

Activités culturelles, sportives et gourmandes animeront la rue Notre-Dame Ouest, entre l’avenue Atwater et la rue Vinet, de jeudi à dimanche. Lors de la deuxième édition du festival de rue Petite-Bourgogne, grands et petits pourront assister à des spectacles de patins à roulettes, pratiquer le yoga, danser au son de la musique d’artistes de jazz, de soul alternatif ou de R & B, participer à un jeu de tir à la corde et bien plus. Cet évènement gratuit organisé par la Société de développement commerciale – Les Quartiers du Canal est également une occasion de rencontrer les commerçants du coin. Véronique Larocque, La Presse Consultez la programmation du festival

Au cinéma : Mission : Impossible – Bilan mortel, première partie

