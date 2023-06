(Washington) Le comédien Billy Crystal et la chanteuse Dionne Warwick font partie des cinq artistes qui recevront cette année le prestigieux prix du Kennedy Center.

Ashraf Khalil Associated Press

Parmi les autres personnes qui ont été sélectionnées pour les honneurs du Kennedy Center, on retrouve la chanteuse d’opéra Renee Fleming, l’icône de la musique des années 1970 Barry Gibb et la rappeuse et actrice Queen Latifah.

Tous seront honorés à la traditionnelle cérémonie du Kennedy Center for the Performing Arts de Washington le 3 décembre.

La présidente du Kennedy Center, Deborah F. Rutter, a qualifié les d’intronisés de cette année de « mélange extraordinaire d’individus qui ont redéfini leurs formes d’art ».

Crystal, âgé de 75 ans, a acquis sa notoriété dans les années 1970 en jouant Jodie Dallas, l’un des premiers personnages ouvertement homosexuels de la télévision américaine, dans la sitcom Soap.

Il a ensuite passé un an bref, mais mémorable à Saturday Night Live avant de jouer dans une série de films, dont les grands succès When Harry Met Sally…, The Princess Bride et City Slickers.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS Dionne Warwick

Billy Crystal, qui a également reçu le prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’ensemble de ses réalisations en comédie en 2007, rejoint un groupe sélect de comédiens qui ont remporté à la fois le prix Mark Twain et le Kennedy Center Honor : David Letterman, Steve Martin, Lorne Michaels, Lily Tomlin, Carol Burnet et Neil Simon. Bill Cosby a également reçu les deux distinctions, mais elles ont été annulées en 2018 à la suite de sa condamnation pour agression sexuelle.

Pour sa part, Dionne Warwick est devenue célèbre dans les années 1960 en tant que muse des compositeurs vedettes Burt Bacharach et Hal David. Elle a dit que sa fierté de recevoir cet honneur serait mêlée à « un peu de tristesse parce que Burt et Hal ne seront pas là ». Bacharach est décédé en février et David est décédé en 2012.

La discographie de Warwick comprend une série de succès de plusieurs décennies, avec et sans Bacharach, qui comprend I Say a Little Prayer, I’ll Never Love This Way Again et That’s What Friends Are For.