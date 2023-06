Musée des beaux-arts de Montréal

Peuples colombiens montrant le chemin

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présente cet été l’exposition L’univers au creux des mains : pensées et splendeurs de la Colombie autochtone, une nouvelle façon de considérer l’art de la Colombie. Avec 400 petits objets de céramique ou d’orfèvrerie, des œuvres messagères réclamant une grande maîtrise technique et qui racontent une vision du monde et de l’environnement que l’Occident n’a pas encore tout à fait comprise…