Oubliez les combats étourdissants teintés de sexualité. Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est plutôt un jeu onirique avec une petite touche d’action-aventure à la Mario. Charmant, mais un peu répétitif avec des contrôles déroutants.

On ne peut pas dire que le studio japonais PlatinumGames ait surexposé une de ses franchises les plus populaires, Bayonetta, créée en 2009 et qui a eu droit à une suite en 2014. Il a fallu attendre en 2022 pour Bayonetta 3 et à peine quelques mois pour un produit dérivé, Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, disponible pour la Nintendo Switch à compter de vendredi.

Doublement en enfance

Si Bayonetta nous avait habitués à un graphisme baroque sur fond de sexe et de violence, on revient en enfance avec Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon. Au sens littéral, puisque cette aventure nous montre Cereza avant qu’elle ne devienne Bayonetta, une fillette qui commence à maîtriser ses faibles pouvoirs magiques pour libérer sa mère. Celle-ci est une sorcière de l’Umbra emprisonnée par ses sœurs pour être tombée en amour avec un sage de Lumen dont elle a eu un enfant, Cereza.

Et si Bayonetta s’adresse résolument à un public adulte consentant, Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est plutôt dans la lignée de ces gentils jeux d’action-aventure avec ses récoltes de petits trésors, ses combats simplifiés et ses énigmes pour passer d’un tableau à l’autre.

À un détail près : Cereza, même si elle n’est qu’une fillette, a été affublée de longs bas et d’une jupette plutôt suggestifs.

Peluche à la rescousse

Le ton est celui d’un conte, où on alterne entre les pages d’un livre et l’action sur le terrain, ici la forêt d’Avalon où la future sorcière Cereza n’avait pas le droit de s’aventurer. Après avoir fait un rêve où elle doit suivre un loup blanc pour sauver sa mère, elle voit sa peluche préférée, Chouchou, possédée par un démon qu’elle ne peut renvoyer en enfer.

Résultat : Chouchou devenu démon sera son compagnon de bataille pour la suite de ses aventures.

On est d’abord saisi par la beauté du graphisme de cet univers onirique, aux couleurs éclatantes et aux dessins naïfs. C’est tout simplement magnifique et tout à fait jouissif.

Pour se défendre, Cereza dispose de bien maigres pouvoirs, essentiellement la Pulsation qui lui permet d’immobiliser provisoirement les ennemis et de faire s’ouvrir certaines plantes. C’est sa peluche Chouchou avec ses griffes acérées qui complète le travail. Leurs compétences évolueront au fur et à mesure des découvertes.

Et on découvre ici une façon plutôt originale de mener les combats. Si Cereza tient Chouchou dans ses bras, il suffit d’un seul joystick pour les faire avancer. Devant certaines menaces et pour résoudre des énigmes, on peut séparer les deux personnages qui sont alors contrôlés par leur joystick, celui de gauche pour Cereza et celui de droite pour Chouchou.

La technique est franchement déroutante. Non seulement votre cerveau doit se diviser en deux pour faire avancer chaque personnage au bon endroit, mais les commandes pour la Pulsation ou le coup de griffe sont également divisées. Vraiment pas facile, surtout dans les combats corsés qui demandent de la rapidité alors qu’on a plutôt tendance à multiplier les erreurs de manipulation.

Épisode à part

Le démon-peluche peut s’éloigner de sa maîtresse, mais pas trop car il perd alors de la force. Revenir dans ses bras le régénérera. Quant à Cereza, elle doit cueillir des ingrédients et apprendra peu à peu à concocter des potions pour recouvrer la santé et améliorer ses pouvoirs.

L’histoire est prenante, quoique la structure en forme de conte force un déroulement plutôt linéaire et répétitif. Le graphisme est magnifique et le ton très séduisant, l’inventivité des artisans de PlatinumGames est toujours au rendez-vous pour cet ajout à l’univers bien particulier de Bayonetta. Mais ceux qui espéraient un nouvel épisode dans la lignée de ceux qu’on a connus depuis 2009 resteront sur leur faim.