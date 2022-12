PHOTO FOURNIE PAR PIZZA HUT ET SERVE ROBOTICS, VIA LA PRESSE CANADIENNE

De plus en plus de repas livrés par des robots au Canada

(Toronto) De plus en plus de repas sont distribués par des robots au Canada, mais ce marché fait encore face à d’importants obstacles.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Par exemple, la chaîne Pizza Hut utilise de robot de la société Serve Robotics pour ses livraisons dans certains secteurs de Vancouver. À Toronto, des robots roses nommés Geoffrey livraient des repas pour la firme Tiny Mile, mais les autorités municipales les ont interdits l’an dernier.

L’objectif de ces robots est de réduire la circulation, d’encourager le commerce local et d’aider les restaurants à livrer des repas à leurs clients à un coût inférieur.

Le président de l’Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance, David Lepofsky, ne croit pas que les robots puissent coexister avec les humains. Ils peuvent causer des accidents. Pis encore, on peut les utiliser pour transporter de la contrebande ou des armes.

M. Lepofsky insiste pour dire que son opposition aux robots ne signifie pas qu’il soit contre l’innovation. Il veut simplement s’assurer que les rues demeurent sûres pour tous.

La société Serve Robotics défend ses robots en soulignant qu’ils alertent les gens de leur présence en émettant un son et en faisant clignoter des lumières. Ils sont munis d’une intelligence, d’un système de guidage et de freins d’urgence leur permettant d’éviter les collisions.