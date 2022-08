Le Deco XE75 est l’un des premiers routeurs, et l’un des plus abordables, à diffuser la nouvelle norme du WiFi 6E, utilisant les fréquences de 6 GHz.

On demande à un routeur d’être rapide et fiable, et les deux unités formant le Deco XE75 ont bien répondu à l’appel après trois semaines de test. En prime, il utilise le tout nouveau WiFi 6E, prend en charge plus de 200 appareils et peut envoyer de l’internet sur plus de 500 mètres carrés grâce à son réseau maillé.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Le routeur, un appareil crucial dans toute maison branchée, a un travail ingrat : on l’apprécie d’autant plus qu’il ne rappelle pas sa présence. Si l’internet est rapide et sans latence, que les appareils se connectent immédiatement et que le signal est fort partout, il a accompli sa mission.

Sur ces points, le Deco XE75 a un bilan impeccable après avoir été testé dans une maison sur trois niveaux de 150 m⁠2, dans laquelle 51 appareils se disputent l’internet. Avec trois belles barres de signal partout, les connexions étaient fluides, les vidéoconférences, impeccables et les vitesses de téléchargement, constantes.

Ce dernier point est important, dans la mesure où le Deco XE75 comporte en fait deux routeurs — ou trois si vous voulez encore plus de couverture. Dans notre cas, le premier, principal, était connecté directement au modem au rez-de-chaussée, tandis que le second agissait comme un relais à l’étage. Notre iPhone connecté au second routeur obtenait la vitesse maximale de notre fournisseur, 112 Mb/s, avec une latence de 17 millisecondes. Un Pixel 6 Pro connecté au routeur principal avait exactement la même vitesse, avec une latence de 19 millisecondes.

Nous avons pu placer notre deuxième routeur au bord d’une fenêtre, près de l’arrière-cour, étendant ainsi le signal internet jusqu’au fond du terrain. À une trentaine de mètres du routeur, nous avons obtenu un signal de 32 Mb/s, ce qu’un seul routeur central n’aurait jamais pu nous donner.

Le Deco XE75 est l'un des premiers routeurs, et l'un des plus abordables, à diffuser la nouvelle norme du WiFi 6E. Celle-ci utilise les fréquences de 6 GHz avec des canaux plus larges de 160 MHz, évitant les interférences et permettant techniquement une meilleure vitesse et une plus faible latence. Le Deco XE75 peut émettre jusqu’à 2402 Mb/s sur cette fréquence. Le routeur prend évidemment en charge les « vieilles » fréquences de 2,4 (574 Mb/s) et 5 GHz (2402 Mb/s), les seules que la quasi-totalité des appareils peut utiliser en 2022.

Les deux unités du routeur Deco XE75 sont en forme de cylindre, blanc avec un couvercle noir, haut de 16,9 cm avec un diamètre de 10,9 cm. L’appareil est discret et silencieux, et sa diode électroluminescente peut être éteinte à des heures choisies.

Pour la première fois avec TP-Link, on dispose de trois ports Gigabit, et non seulement deux. L’ajout est apprécié, notamment pour le routeur principal dont un des ports est nécessairement occupé par la connexion au modem.

L’installation nous a paru nettement simplifiée. À partir de l’application Deco, notre premier routeur a été instantanément identifié et ajouté au réseau. Il a suffi de brancher le second pour qu’il soit lui aussi automatiquement ajouté.

Toute la gestion se passe ensuite dans l’application Deco. C’est là qu’on voit la liste de nos 51 appareils, à quelle unité ils sont branchés, la sécurité et la performance du réseau, la configuration du contrôle parental et les réglages d’administration, par exemple pour la réservation d’adresses et les transferts de ports. On offre en outre un service de protection du réseau pour 7,99 $ par mois, HomeShield Pro, qui intercepte les menaces et offre un contrôle parental plus sophistiqué.

On aime moins

Dans notre cas, nous n’avions qu’un seul appareil capable d’utiliser le WiFi 6E, le Pixel 6 Pro de Google. Nous n’avons noté aucune différence. D’autres tests seront nécessaires avec plus d’appareils. Bref, le WiFi 6E est loin d’être un must aujourd’hui.

Certains utilisateurs plus expérimentés pourraient vouloir plus de possibilités de configuration à partir de l’interface web. Celle-ci est minimale.

On achète ?

Si votre couverture internet est incomplète ou que vous devez changer de routeur et voulez opter pour la technologie la plus à jour, le Deco XE75 est un bon choix. Nous n’avons pas réussi à le prendre en défaut malgré un réseau exigeant et fréquenté, avec des utilisateurs gourmands en données.

Évidemment, à ce prix, il a un peu trop de capacités pour l’usager qui ne dispose que de quelques appareils connectés sur une petite surface.