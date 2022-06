Les nostalgiques des arcades et tous les amateurs de jeux de combat apprécieront : les tortues ninjas sont de retour, gracieuseté du studio indépendant montréalais Tribute Games.

Karim Benessaieh La Presse

Tortues ninjas

En partenariat avec l’éditeur Dotemu et Nickelodeon, le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge a été lancé jeudi sur toutes les plateformes. Dans un style rétro très pixellisé mais avec des mécaniques modernes et un mode multijoueur en ligne pouvant réunir six personnes, on y personnifie une des quatre improbables tortues terrassant les méchants qui ont pris d’assaut New York. Les combinaisons de coups sont complexes et les résultats rigolos dans ce remake qui peut être bouclé en moins de trois heures.

Gotham Knights

PHOTO FOURNIE PAR WB GAMES MONTRÉAL Angle des rues Roy et Saint-Denis, on peut admirer une des quatre œuvres murales, ici celle de Robin, peintes sur des immeubles à Montréal pour le lancement du jeu Gotham Knights.

Si vous êtes passé par l’intersection des rues Roy et Saint-Denis ou Cartier et Marie-Anne, vous avez sans doute remarqué les superbes œuvres murales de personnages de l’univers de Batman. Cette initiative est une campagne originale de promotion du studio Warner Bros. Games Montréal pour son jeu attendu le 25 octobre prochain, Gotham Knights, où on pourra incarner quatre personnages, Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin. Chacun a eu droit à sa murale, peinte par des artistes locaux bien connus du milieu à Montréal. « Avec nos personnages surplombant la ville de la sorte, on a l’impression qu’ils veillent sur Montréal de la même façon qu’ils veillent sur Gotham City », résume dans un communiqué Patrick Redding, directeur créatif du jeu Gotham Knights.

Insteon

PHOTO FOURNIE PAR INSTEON Les activités d’Insteon ont repris récemment grâce à un groupe d’« utilisateurs passionnés » qui a racheté les actifs.

La fermeture sans avertissement en avril dernier des serveurs d’Insteon, un fabricant américain de produits domotiques qui a déclaré faillite, a eu une conclusion inattendue. Un petit groupe se décrivant comme « des utilisateurs passionnés d’Insteon » a acquis les actifs et relancé les activités. Nos deux ampoules et cinq modules Insteon ont repris vie, mais pas le contrôle par l’Assistant Google et Alexa, qui est « en cours d’intégration ». Cette résurrection a un prix : il faudra dorénavant souscrire un abonnement, de 39,95 $ US par année ou 69,95 $ US pour deux ans, pour les services infonuagiques. Ce sont ces revenus qui manquaient aux nombreux fabricants d’appareils domotiques qui ont fermé depuis deux ans.