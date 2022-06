Le thermomètre Bluetooth Inkbird IBS-TH1 est un appareil simple et peu coûteux, qui s’avère fiable et doté d’une application mobile très pratique. Sans être parfait, il s’agit ici d’un bon petit gadget bien pensé.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Il existe des dizaines de modèles de thermomètres connectés, capables d’envoyer la température détectée à votre téléphone par Bluetooth ou WiFi. Difficile cependant de juger de leur qualité sans les avoir essayés. C’est ce que nous avons fait depuis la mi-mai avec un modèle abordable, l’Inkbird IBS-TH1, un thermomètre Bluetooth doté d’une sonde qu’on peut mettre dans une piscine, un aquarium ou un cellier.

On peut lui ajouter une passerelle, l’IBS-M1, qui lui permet de se connecter à l’internet et donc d’envoyer l’information à votre téléphone, où que vous soyez. Elle coûte cependant plus cher que le thermomètre, soit 48,99 $, un achat qui ne nous semblait pas vraiment indispensable.

L’Inkbird IBS-TH1 est une petite rondelle aimantée de 5 cm de diamètre, dans laquelle on glisse une pile AAA et qu’on peut installer sur une plaque métallique. Une prise sur le dessus permet de lui ajouter une sonde au bout d’un câble de 1,5 m.

Une fois la pile installée, il suffit de télécharger l’application Engbird, offerte pour iOS et Android, et d’y ajouter notre thermomètre placé à proximité du téléphone ou de la tablette. L’opération s’est déroulée deux fois sans accroc dans notre cas.

On a alors dans l’appli la température détectée par la sonde et, en prime, le taux d’humidité. Le pourcentage de charge de la pile s’affiche tout en haut. Inkbird assure que sa durée est d’un an. Dans notre test, la pile a perdu 9 points de pourcentage de sa charge en 15 jours, de 79 à 70 %, ce qui nous donnerait mathématiquement 166 jours. Une pile au lithium atteindrait peut-être une année.

CAPTURE D’ÉCRAN On peut mettre la sonde dans une piscine.

Dans les réglages, on peut choisir à quelle fréquence le thermomètre va prendre la température, de 10 secondes à 120 minutes. Si vous constatez que la température détectée n’est pas conforme à celle d’un autre thermomètre, il est possible de faire un « étalonnage », en ajoutant ou en retranchant un certain nombre de degrés. C’est ce que nous avons fait en constatant que l’Inkbird IBS-TH1 nous donnait 2 degrés Fahrenheit de trop. On peut choisir les unités en Fahrenheit ou en Celsius, et 13 langues, dont le français, sont proposées.

Enfin, dans le troisième onglet de l’application, on dispose de graphiques indiquant les températures enregistrées sur une journée, une semaine, un mois ou une année.

CAPTURE D’ÉCRAN Graphiques indiquant les températures enregistrées sur une journée, une semaine, un mois ou une année

La portée de l’émetteur Bluetooth est d’une trentaine de mètres. Pendant nos deux semaines d’essai, le thermomètre s’est toujours connecté au téléphone à l’ouverture de l’appli, mais il fallait parfois attendre quelques dizaines de secondes. Les températures enregistrées (et corrigées de 2 degrés) étaient correctes, un deuxième thermomètre classique nous permettant de nous en assurer. En fait, nous avons obtenu des températures improbables à deux occasions, mais c’était parce que la sonde avait été sortie de la piscine.

On aime moins

Pas moyen de trouver le manuel d’instructions sur le site d’Inkbird. Pour l’étalonnage, par exemple, il a fallu y aller au pif en tapant « -2 » devant la température, ce qui a fini par fonctionner.

La connexion Bluetooth de ce thermomètre est intrigante. Il n’apparaît pas dans le menu Bluetooth et la connexion se fait sans aucune demande d’appairage. Autrement dit, n’importe qui pourrait s’y connecter s’il est à proximité. On imagine la confusion si des voisins ont ce même modèle.

On achète ?

On ne peut jurer que ce thermomètre fonctionnera plusieurs années, mais il a passé le test de la fiabilité avec succès. Considérant son prix, l’achat est à recommander.