Mario Strikers Battle League

Explosion de buts ★★★ ½

Oubliez tout ce que vous saviez sur le soccer, on a le droit d’assommer, terrasser et défoncer les buts avec des tirs inhumains dans Mario Strikers : Battle League. L’exercice est épatant, mais il demande une maîtrise rare pour un jeu Nintendo et s’avère répétitif en mode solo.