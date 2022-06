De retour en personne à l’Apple Park, en Californie, après deux ans de pandémie, des développeurs du monde entier ont eu droit à une avalanche d’annonces en début de semaine pour le WWDC 2022 qui se tiendra jusqu’à vendredi. Voici, en quatre temps avec l’analyse de deux participants montréalais, ce qu’il faut en retenir.

Karim Benessaieh La Presse

Fusion

Pour le PDG de Transit, Sam Vermette, le fil conducteur des annonces auxquelles il a assisté en 2022 est la « fusion ». Son appli était parmi les finalistes des Apple Design Awards dans la catégorie « Interaction », finalement remportée par le studio américain Breakpoint, lundi soir. « C’est une direction qu’ils ont prise depuis plusieurs années d’essayer de fusionner les fonctionnalités entre les différentes plateformes, explique M. Vermette. Elles empruntent des fonctions l’une de l’autre, deviennent plus riches et plus puissantes du point de vue de l’utilisateur. »

Quelques exemples ? L’application En forme, qui recueille les données d’activité physique à partir d’une Apple Watch, deviendra avec iOS 16 indépendante et utilisera les capteurs d’un iPhone, pour notamment calculer le nombre de pas et suivre les entraînements à vélo ou à la course. Avec le nouveau système d’exploitation macOS Ventura, il sera possible d’utiliser un iPhone comme une webcaméra associée à un ordinateur, permettant par exemple la transition fluide d’une vidéoconférence d’un appareil à l’autre.

Convergence

Photo APPLE INC., fournie par REUTERS De nombreuses applications, notamment Mail, Messages, Freeform et FaceTime, offriront des possibilités améliorées de collaboration entre utilisateurs.

Depuis l’apparition en 2016 du modèle le plus puissant de sa tablette, l’iPad Pro, Apple a souvent tenté de le présenter comme une solution de rechange valable à un ordinateur portable. Il manquait cependant un élément clé : la capacité d’être réellement multitâche. Avec le lancement à l’automne du système d’exploitation iPadOS 16, on introduit une nouveauté qui resserrera l’écart, « Stage Manager ». Elle permet essentiellement d’afficher simultanément jusqu’à quatre applications actives, huit avec un moniteur externe pour les iPad Pro et Air avec puce M1, avec des fenêtres qui peuvent être réduites et des fonctions d’échange de données entre applis.

De nombreuses applications, notamment Mail, Messages, Freeform et FaceTime, offriront des possibilités améliorées de collaboration entre utilisateurs. Enfin, l’appli Météo maison d’Apple, déjà offerte sur iPhone, fait son entrée sur l’iPad dans une version enrichie. Toujours pas de calculatrice Apple pour l’iPad, par contre, une absence mystérieuse signalée à maintes reprises depuis 2010.

En jeu

Les ordinateurs d’Apple sont loin d’être les préférés des joueurs vidéo amateurs de grandes productions. Qu’à cela ne tienne, le vice-président de l’ingénierie logicielle, Craig Federighi, a promis lundi « un nouveau jour pour le jeu vidéo sur Mac », avec la sortie de titres gourmands en ressources comme Resident Evil Village, la présentation de l’interface de programmation Metal 3 et l’annonce d’une nouvelle puce encore plus puissante, la M2, qui équipera le prochain MacBook Air. La combativité d’Apple dans ce domaine ne déplaît pas à Jacques Durand, directeur créatif chez Gameloft Montréal. Il était sur place lundi soir pour recevoir au nom de son studio un des 12 Apple Design Awards, dans la catégorie Visuals and Graphics pour le jeu LEGO Star Wars : Castways, offert sur Apple Arcade.

« Je suis un fan d’Apple depuis 30 ans, je suis toutes les rumeurs, et ça fait des années qu’on parle d’une Apple TV qui serait faite pour le jeu […] Ce serait intéressant d’avoir la boîte avec une manette Apple, qui aurait des capacités graphiques suffisantes pour le jeu vidéo. »

iOS 16

Photo APPLE INC., fournie par REUTERS Le vice-président de l’ingénierie logicielle, Craig Federighi, a présenté les nouveautés d’iOS 16.

Apple a beau avoir diversifié ses activités depuis une décennie, l’iPhone demeure en 2022 son principal vendeur, qui a représenté 52 % de ses revenus totalisant 97,3 milliards, selon son dernier rapport trimestriel. La nouvelle mouture de son système d’exploitation, iOS 16, qui sera offerte au grand public à l’automne, offrira un changement majeur à l’écran de verrouillage. L’heure et la date seront configurables avec un large éventail de caractères et de couleurs et plusieurs « widgets » indiquant les prochains évènements à l’agenda, la météo, le niveau des piles, et les cercles d’activité physique pourront être affichés. L’heure pourra même s’incruster derrière une personne photographiée.

Tout comme avec le prochain système d’exploitation pour iPad, il sera possible de partager sa bibliothèque de photos avec cinq autres personnes qui pourront les modifier, en ajouter ou en effacer. Enfin, il sera possible, jusqu’à 15 minutes après leur envoi, d’annuler ou de modifier les textos envoyés sur Messages.