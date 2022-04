Clins d’œil technologiques

On reproche souvent aux géants de la diffusion en continu de ne pas offrir une vitrine à la chanson québécoise. On ne peut que saluer l’initiative plutôt originale d’Amazon Music qui a déroulé le tapis rouge pour 1969, un album concocté par le réalisateur et multi-instrumentiste Connor Seidel sur lequel on trouve notamment des chansons interprétées par Ariane Moffatt, Elisapie, Safia Nolin, Louis-Jean Cormier et Les sœurs Boulay.