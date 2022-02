Le Mysa est maintenant 40 % plus petit et, quand on tapote l’un des chevrons, on entend un « clic » bien perceptible à chaque coup.

Presque deux fois plus petit avec quelques ajouts bien pensés, le thermostat intelligent Mysa de deuxième génération est en plus un bel objet à accrocher au mur. Il faut cependant être prêt à payer un peu plus cher et avoir un affichage minimal des informations.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Que ce soit pour la première ou la toute nouvelle deuxième génération, le thermostat Mysa fait toujours tourner les têtes des invités. Ce thermostat intelligent pour plinthes électriques, conçu par une petite entreprise de Terre-Neuve, est magnifique, fait tout de plastique blanc lisse. Sur le devant s’affichent deux chiffres et deux chevrons, pour montrer ou régler la température de consigne ou celle de la pièce, grâce à des diodes blanches sous l’écran.

Aucun risque de se perdre dans des sous-menus compliqués : vous voulez augmenter ou réduire la température, vous tapotez le chevron du bas ou du haut. La température désirée s’affiche brièvement, suivie de la température enregistrée dans la pièce.

Première nouveauté, le Mysa est maintenant 40 % plus petit. On a coupé 14 mm en hauteur, 9 mm en largeur et 8 mm en épaisseur. Quand on tapote l’un des chevrons, on entend maintenant un « clic » bien perceptible à chaque coup.

L’autre nouveauté est plus subtile. Il dispose maintenant de deux petits capteurs bien visibles qui le rendent plus réactif : la luminosité de l’écran baissera, par exemple, automatiquement quand la pièce est peu éclairée, et le thermostat Mysa s’illuminera à 100 % quand il détecte une présence proche.

Du côté du logiciel, le Mysa est compatible avec tous les assistants vocaux. Oui, oui, même Siri et le protocole HomeKit d’Apple, souvent si capricieux. On peut donc demander à l’une de ces trois intelligences artificielles quelle est la température enregistrée ou quel est le taux d’humidité, et changer d’une commande vocale la température désirée.

La configuration se fait par l’internet, le Mysa se branchant directement sur le réseau WiFi sans avoir besoin de passerelle.

Pour plus de complexité, l’application mobile Mysa permet de régler les températures, d’avoir un aperçu du taux d’humidité, de créer un horaire ou de voir les statistiques d’utilisation. C’est ici que vous pourrez également verrouiller l’écran du thermostat pour éviter qu’un enfant s’amuse à pitonner, régler les températures de consigne minimale et maximale ou activer la géolocalisation.

Si vous acceptez de partager la localisation de votre téléphone avec Mysa, le thermostat pourra, par exemple, diminuer la température quand vous quittez la maison et l’augmenter quand vous vous en approchez à une certaine distance que vous choisissez. Plusieurs téléphones peuvent être sélectionnés pour cette fonction.

L’aspect logiciel de ce thermostat est impeccable, et ce, dès la configuration initiale, qui s’est déroulée sans anicroche. En deux mois d’essai, jamais le thermostat ne s’est déconnecté de l’internet ou n’a révélé de bogue.

Quant aux spécificités techniques, le Mysa 2.0 peut alimenter jusqu’à 3800 watts et contrôler trois types d’appareils : plinthe, air pulsé ou plafond chauffant radiant. Il n’est pas compatible avec les systèmes de basse tension.

Enfin, tous les mois, vous recevez un courriel faisant le bilan précis, par jour et pour tout le mois, de votre consommation comparée à la température extérieure, en kWh et en dollars.

On aime moins

À 149 $, le Mysa 2.0 est un peu plus coûteux que nombre de concurrents qui offrent ce genre de thermostat WiFi sans passerelle. Si vous voulez installer plusieurs thermostats, il peut alors être plus avantageux d’acheter un modèle de départ plus coûteux avec passerelle, comme l’offrent notamment les entreprises québécoises Sinopé et Stelpro : les thermostats intelligents auxiliaires sont alors bien plus abordables. Précisons toutefois que Mysa offre aussi un rabais de volume : à cinq unités, le prix descend à 129 $.

On peut apprécier la sobriété de l’affichage du Mysa, qui le rend indéniablement élégant. Ou on peut préférer des thermostats plus « bavards », sur lesquels vous pourrez lire la température extérieure, le taux d’humidité et l’heure.

On achète ?

Fiable, beau et nettement amélioré : le Mysa 2.0 est de toute évidence un achat à recommander. Notre seule réserve, c’est que l’entreprise a très peu diversifié ses produits – tous destinés aux appareils de chauffage ou de climatisation. Si vous voulez une installation domotique complète, avec prises et ampoules, vous ne pourrez la contrôler uniquement avec votre appli Mysa.