La litière autonettoyante ScoopFree, dont la deuxième génération comporte un petit écran, vous évitera pendant plusieurs semaines la tâche peu ragoûtante de ramasser les crottes de minou. La seule question : êtes-vous prêt à payer l’équivalent d’un abonnement à Netflix pour ce service ?

Karim Benessaieh La Presse

On aime

La marque PetSafe, propriété de la société américaine Radio Systems Corporation, s’y connaît en animaux domestiques, pour lesquels elle a mis sur le marché depuis 1991 des centaines de jouets, fontaines, portes, distributeurs de nourriture et litières autonettoyantes. Il nous tardait d’essayer ce dernier produit, que nous n’avons jamais vu dans notre entourage, avec la collaboration d’une adorable chatte espagnole d’environ 12 ans, Fiona.

Voici donc la litière ScoopFree, dont la toute nouvelle deuxième génération comporte maintenant un écran à cristaux liquides et deux boutons. Sur l’écran s’affiche le nombre de visites de minou. Un des boutons sert à lancer manuellement le nettoyage de la litière, l’autre à remettre le compteur à zéro. Rien de bien compliqué.

La base est un bac en carton, inséré dans son couvercle aussi en carton, dans lequel on verse un sac entier d’une litière spéciale conçue par PetSafe. Ces cristaux bleus ont la capacité d’absorber beaucoup d’urine avant de dégager des odeurs. Au bout du bac, on trouve un petit compartiment avec deux petites pièces de métal qui s’attachent magnétiquement au mécanisme. On met ensuite par-dessus l’appareil lui-même.

Fiona la chatte a mis deux jours avant d’adopter cette nouvelle litière un peu étrange. Elle ne l’a plus abandonnée depuis. Quand elle s’y rend, elle est détectée par la litière. Commence alors un compte à rebours de 20 minutes avant le nettoyage. Un râtelier composé de 28 tiges de métal parallèles, espacées d’un centimètre, part d’une extrémité et pousse les excréments solides dans le petit compartiment aimanté qui se soulève puis s’abaisse, puis revient à sa place.

Dès que la litière commence à sentir, on doit démonter l’ensemble et fermer le bac avec son couvercle en carton. On jette le tout. Théoriquement, si on s’y prend bien, on ne touche jamais aux cristaux dans la litière et à son contenu.

Il faut alors installer un nouveau bac avec son sac de cristaux bleus, qu’on peut commander en ligne ou trouver dans certains magasins au coût d’environ 27 $.

Après combien de temps faut-il changer la litière ? PetSafe ne donne aucune indication précise, puisque cela dépend de l’animal et de la fréquence d’utilisation. Dans notre cas, notre chatte l’a utilisée 61 fois en cinq semaines, avant que nous ayons à installer un nouveau bac en raison de l’odeur. En décembre, alors que le froid et la neige rendaient les sorties dans la cour plus rares, elle l’a utilisée 87 fois en un mois avant qu’on ait à faire le changement.

On aime moins

Selon PetSafe, il est impératif d’utiliser le kit conçu spécialement pour la ScoopFree. La litière agglomérante vendue dans les supermarchés produit trop de déchets, et la litière classique mouillerait le carton du bac, qu’il faudrait changer de toute façon. On peut acheter de la litière en silice à moindre coût, mais difficile de se passer du clapet magnétique sur le bac en carton de PetSafe.

Et le kit PetSafe n’est pas donné. Dans notre cas, on parle d’une dépense qui revient environ six fois plus cher qu’avec notre ancienne litière agglomérante, sans parler du prix d’achat. Des utilisateurs sur l’internet rapportent changer de litière ScoopFree tous les 10 jours, ce qui devient ruineux.

Seul bogue technique, le râtelier laisse passer les plus petits excréments. Des tiges plus rapprochées seraient peut-être souhaitables.

On achète ?

Si l’idée de changer la litière de votre chat une fois par mois vous plaît et que vous êtes prêt à payer au moins 22 $, la litière ScoopFree fait le travail. La somme peut sembler insignifiante pour certains, inacceptable pour d’autres.

Évidemment, nous ne l’avons pas testée à long terme pour sa durabilité, qui ne semble pas problématique.