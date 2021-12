Sinopé Technologies, qui commercialise divers appareils domotiques, dont des thermostats intelligents, a reçu une distinction remarquable cette semaine.

Karim Benessaieh La Presse

Sinopé

La petite entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu le Grand Prix 2021 du concours Integrated Home du Consortium for Energy Efficiency, qui regroupe une centaine de producteurs d’énergie publics et de laboratoires nord-américains. Hydro-Québec et Énergir, notamment, en font partie. C’est la première fois en 15 ans qu’une entreprise canadienne remporte le Grand Prix. « Cette reconnaissance prouve qu’on se démarque de façon exceptionnelle du point de vue de l’efficacité énergétique, de la gestion de la demande, du confort du consommateur et de la sécurité », se réjouit Maxime Caron-Labonté, chef de l’exploitation commerciale chez Sinopé Technologies.

Crewdle

PHOTO FOURNIE PAR CREWDLE En supprimant les serveurs, la plateforme de vidéoconférence québécoise Crewdle permet d’économiser jusqu’à 1 kg de CO 2 et 12 L d’eau potable par heure et par participant, ce qui en ferait la première plateforme de vidéoconférence carboneutre.

La plateforme de vidéoconférence québécoise Crewdle a atteint un jalon impressionnant récemment, franchissant la barre des 10 000 utilisateurs actifs mensuels. Fondée en 2020 par Vincent Lamanna et Pierre Campeau, cette plateforme de communication pair à pair, sans serveur intermédiaire, n’avait qu’un millier d’utilisateurs quand La Presse l’avait présentée en septembre dernier. Les responsables de Crewdle estiment qu’en supprimant les serveurs, Crewdle permet d’économiser jusqu’à 1 kg de CO 2 et 12 L d’eau potable par heure et par participant, ce qui en ferait la première plateforme de vidéoconférence carboneutre. « Crewdle est la nouvelle façon plus futée de faire vos vidéoconférences, et permet aux gens de contribuer à changer la donne avec chaque conversation virtuelle », affirme Vincent Lamanna, PDG.

Google

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le meilleur moment pour éviter la cohue au supermarché : le vendredi à 19 h, selon une analyse des tendances par Google Maps.

Vous voulez éviter la cohue du magasinage des Fêtes ? Le meilleur moment pour se rendre dans un centre commercial, c’est le vendredi midi. Le pire, c’est le dimanche à 14 h. C’est ce qu’on peut apprendre du portrait des tendances que Google Maps a dressé pour le Québec et publié sur son blogue officiel au début du mois. Pour faire l’épicerie, évitez le samedi autour de 15 h, c’est le moment le plus populaire. Le vendredi à 19 h, par contre, est le plus paisible. Dans les aéroports, c’est le portrait inverse : le vendredi à 18 h est le pire moment, tandis que le samedi à midi est le plus tranquille. Quant aux restaurants, le moment à éviter est, on s’en doute, le samedi à 19 h.