A pour Alexa, C pour contraste

Le premier téléviseur maison d’Amazon, le Fire TV Série Omni, pousse plus loin que jamais le concept de télé intelligente. On aimerait que la qualité de l’image suive.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Depuis 2018, Amazon s’est associée à d’autres fabricants, notamment Toshiba et Insignia, pour mettre sur le marché des téléviseurs peu coûteux utilisant son interface Fire TV. Cette année, Amazon y va de sa marque maison, la Série Omni, qui serait en fait manufacturée par TCL, selon plusieurs médias spécialisés. Nous avons essayé le modèle 55 pouces.

La grande nouveauté, c’est que l’assistant vocal Alexa est directement intégré au téléviseur. Grâce à quatre micros intégrés, assez éloignés des haut-parleurs pour éviter les interférences et qu’on peut fermer par un interrupteur mécanique, on peut d’entrée de jeu demander à Alexa d’allumer ou d’éteindre la télé, de contrôler le volume et de passer à une des quatre entrées HDMI ou aux chaînes hertziennes.

On peut également ordonner le lancement d’une des applications installées, ce qui fonctionne parfaitement avec Netflix, Disney+, Plex, YouTube, Tou.tv et, évidemment, Amazon Prime. Avec Apple TV, par contre, c’est un échec.

Alexa peut faire ici tout ce qu’elle fait sur un Echo : contrôler les appareils domotiques, répondre à des questions de culture générale ou faire jouer de la musique. Comme on dispose d’un écran, elle peut également vous montrer les moments marquants de la dernière soirée de hockey, afficher la météo ou ce que voit votre sonnette Ring.

Le Fire TV Série Omni est étiqueté UHD 4K, avec une capacité à gérer le format HDR 10. La résolution est de 3840 pixels sur 2160, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Précisons que les modèles 65 et 75 pouces disposent en outre de la technologie Dolby Vision, devenue depuis quelques années un must pour les cinéphiles. Notre 55 pouces ne l’offre pas.

Et que vaut l’image ? Avec du contenu 4K de qualité et des images bien contrastées, notre Série Omni donne un résultat satisfaisant.

La luminosité maximale à 494 nits, notamment, surpasse bien des modèles dans cette gamme de prix. Le son livré par ses haut-parleurs internes est honnête, tout à fait acceptable encore une fois à ce prix, mais une barre de son ajoutée change assurément la donne.

Notons que « dans un avenir proche », cette télévision pourra diffuser l’audio sur la plupart des haut-parleurs Echo de la maison.

L’interface Fire TV est un mélange bien réussi de tout le contenu maintenant offert sur les téléviseurs intelligents, affichant par exemple côte à côte les dernières chaînes télé que vous avez consultées et les séries que vous suivez sur Netflix ou Prime. On dispose en outre d’un moteur de recherche, par acteur ou réalisateur, qui affichera tous les films offerts sur les plateformes installées.

On aime moins

Premier constat désagréable : les menus d’accueil contrôlés par le Fire TV Série Omni ne sont pas 4K, mais 1080p. Il suffit par exemple d’utiliser notre clé Roku 4K ou de mettre l’écran d’accueil de la PlayStation pour voir ce qu’est un menu diffusé à pleine résolution.

Les noirs sont plutôt décevants. Ses panneaux DEL nous donnent un gris foncé, ce qui rend les images à l’écran peu nuancées, avec un contraste insuffisant, surtout dans une pièce bien éclairée ou quand une scène de film ou de jeu vidéo se passe dans la pénombre.

Les recommandations de l’écran d’accueil sont un peu trop axées sur Amazon Prime. Et l’apparition de publicités qui n’ont absolument rien à voir avec le contenu vidéo – des chaînes de restauration et des marques de voitures, entre autres – est irritante.

On achète ?

Sans être un champion, le Fire TV Serie Omni est un bon téléviseur, avec une capacité satisfaisante à rendre la qualité 4K. Ses qualités logicielles sont parmi les meilleures sur le marché et son prix est raisonnable. Nul doute que pour quelqu’un qui est bien ancré dans l’écosystème Amazon, c’est un bon choix. Nous avons des réserves sur certaines caractéristiques de l’image, notamment ses noirs peu convaincants et ses menus qui ne sont pas 4K. Mais le cinéphile ou le joueur vidéo qui souhaite mieux devra se résoudre à payer bien plus cher.