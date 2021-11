Verizon et AT&T limiteront leur 5G le temps d’étudier l’impact

(New York) Verizon et AT&T ont proposé mercredi de limiter le déploiement pendant six mois de nouvelles bandes de fréquence pour leur réseau 5G aux États-Unis, le temps pour l’agence américaine de l’aviation (FAA) d’étudier de potentiels problèmes d’interférence avec les appareils mesurant l’altitude dans les avions.

Agence France-Presse

Face aux inquiétudes de la FAA, les deux opérateurs téléphoniques avaient accepté début novembre de repousser à janvier le lancement de ces nouvelles bandes de fréquence.

Dans une lettre commune envoyée à la Commission fédérale des communications (FCC), qui supervise le déploiement de la 5G dans le pays, ils expliquent mercredi vouloir bien procéder au déploiement en janvier, mais prendre jusqu’en juillet 2022 des mesures de précaution en plus de celles déjà prévues par la loi, le temps que la FAA procède à ses analyses.

AT&T et Verizon proposent par exemple de minimiser l’énergie issue des stations 5G, en particulier autour des aéroports et héliports.

« Il s’agit d’une étape importante et encourageante, et nous nous engageons à poursuivre un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes », a réagi la FAA dans un message transmis à l’AFP en estimant que la 5G pouvait tout à fait « co-exister » avec le trafic aérien « en toute sécurité ».

Verizon et AT&T devaient initialement commencer à utiliser le 5 décembre les bandes de fréquence 3,7-3,8 GHz, qui leur ont été attribuées en février à l’issue d’un appel d’offre de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Mais la FAA a récemment émis un bulletin spécial, demandant des informations supplémentaires sur les instruments permettant de mesurer la distance d’un avion par rapport au sol et fonctionnant sur des bandes fréquence comprises entre 4,2 et 4,4 GHz.

La FAA s’interroge sur les possibles interférences entre les bandes de fréquence utilisées pour la 5G et pour l’aviation.

« Bien qu’il n’y ait aucune preuve crédible de l’existence d’un problème d’interférence, nous avons convenu de prendre ces mesures supplémentaires pour répondre à toutes les inquiétudes sur la sécurité de la FAA », a souligné AT&T dans un message à l’AFP.