Techno

Rainbow Billy – The Curse of the Leviathan

Jouer à grands coups d’amour

Oubliez les jeux vidéo où on personnifie « un homme blanc qui tue tout le monde autour », prévient Christopher Chancey, cofondateur et PDG du studio montréalais indépendant ManaVoid. Vous n’aurez probablement jamais sous la main un jeu aussi pacifique et souriant que Rainbow Billy – The Curse of the Leviathan, offert pour toutes les plateformes depuis la semaine dernière et qui met en scène un petit personnage timide et non binaire.